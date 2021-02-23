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Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bitki çayları şifa dağıtıyor

23 Şubat 2021 Salı 12:53
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bitki çayları şifa dağıtıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde üretilen ve satışa sunulan bitki çayları kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Fakülte bünyesinde üretilen nane, kekik, adaçayı, ıhlamur ve benzeri bitki çayı türlerine üniversite personeli ve vatandaşlardan yoğun talep geliyor.

Tarla Bitkileri Bölümü’nden Doç. Dr. Oya Kaçar’ın öncülüğünde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yürüten BUÜ Ziraat Fakültesi, Bursa ve benzer ekolojilerde tarımı yapılabilecek tıbbi ve aromatik bitkilerin belirlenmesi, yetiştiricilik tekniklerinin ortaya konulması, öğrencilere uygulama alanı oluşturulması hedefiyle üretimlerine devam ediyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin sergilendiği bir koleksiyon bahçesini de bünyesinde bulunduran Fakültede, lisans-lisansüstü düzeyde çalışmaların yürütüldüğü deneme alanları da yer alıyor.

KİMYASAL İLAÇ KULLANILMIYOR.

Araştırma alanında tıbbi, aromatik, parfüm ve kozmetik, boya, soğanlı ve çalı formundaki bitkilerin gruplarına giren türler bulunduğunu açıklayan Doç. Dr. Oya Kaçar; “Yapılan çalışmalarda ortaya çıkan ürünler Dekanlığımızın katkıları ile Fakültemizin satış birimlerinde tüketiciye sunuluyor. Bu yıl ürünlerimiz arasında kış çayı, limonotlu karışık bitki çayı, kekik, nane, adaçayı, ıhlamur, reyhan, oğul otu ve lavanta bitki çayları bulunuyor. Yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımında kimyasal ilaç kullanılmaması, doğru türler ile çalışılması, etken maddenin yüksek olduğu dönemlerde hasatların gerçekleştirilmesi, uygun koşullarda kurutulması ve uygun materyallerde paketlenmesi ürünlerimizin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

KIŞ AYLARINDA BİTKİ ÇAYI TÜKETİMİ ARTIYOR.

Görükle kampüsü içerisindeki mağazalarda (Tıp Fakültesi Poliklinikler girişi ve PTT yanı) satışa sunulan ürünlere akademik ve idari personelin yanı sıra vatandaşların da büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyen Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Kuşçu; “Doğal yollarla üretilen ve son derece hijyenik koşullarda paketlenen ürünlerimize gelen talepler bizi memnun ediyor. Kış aylarında insanlar bitki çaylarını daha fazla tüketiyor. Bu yıl önemli bir hasat elde ettik. Herkes gönül rahatlığıyla bitki çaylarımızdan alabilir. Salça, domates suyu, sirke, zeytin, zeytinyağı ve farklı ürünlerimizi de mağazalarımızda halkımızın beğenisine sunmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

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Bursa Uludağ Üniversitesinin Bitki çayları şifa Dağıtıyor
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