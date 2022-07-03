Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.443,77
ALTIN
976,05
DOLAR
16,78
STERLİN
20,29
EURO
17,50
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 Akademik Personel alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51...
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci temin edilecek
JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine...
BUÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
BUÜ Sağlık Uygulama ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak

Habere ulaşmak için tıklayınız...

03 Temmuz 2022 Pazar 17:17
Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak

ANKARA (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapacakları 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Buna göre, en fazla atanacak öğretmen branşı 7 bin 503'le okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla, 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Okul öncesi öğretmeniMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK Başkanı Özvar: Engelsiz eğitim için projeler geliştiriyoruz
YÖK Başkanı Özvar: Engelsiz eğitim için projeler geliştiriyoruz
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
20 bin öğretmen için atama takvimi açıklandı
20 bin öğretmen için atama takvimi açıklandı
Bakan Özer: İngilizce ve Arapça destekleme kursları açacağız
Bakan Özer: İngilizce ve Arapça destekleme kursları açacağız
Bakan Özer: Öğretmen ataması 2022 yılında olacak
Bakan Özer: Öğretmen ataması 2022 yılında olacak
Milli Eğitim Bakanı Özer: 2021'in sonu itibariyle ülkemizde kütüphanesiz okul yok
Milli Eğitim Bakanı Özer: 2021'in sonu itibariyle ülkemizde kütüphanesiz okul yok
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin eğitimi için 292 milyon bütçe ayırdık
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin eğitimi için 292 milyon bütçe ayırdık
YÖK Başkanı Özvar: Barajı kaldırdık ama başarı sıralaması şartı devam ediyor
YÖK Başkanı Özvar: Barajı kaldırdık ama başarı sıralaması şartı devam ediyor
Kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi
Kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول