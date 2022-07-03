ANKARA (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapacakları 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Buna göre, en fazla atanacak öğretmen branşı 7 bin 503'le okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla, 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.