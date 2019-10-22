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BİLGİ QS’te en iyi üniversiteler arasında

Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS tarafından düzenlenen ve 24 ülkeden yüzlerce üniversitenin değerlendirildiği listede İstanbul Bilgi Üniversitesi 127’nci sırada yer aldı.

BİLGİ QS’te en iyi üniversiteler arasında

Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS tarafından düzenlenen ve 24 ülkeden yüzlerce üniversitenin değerlendirildiği listede İstanbul Bilgi Üniversitesi 127’nci sırada yer aldı.

22 Ekim 2019 Salı 10:46
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BİLGİ QS’te en iyi üniversiteler arasında

İSTANBUL - İstanbul Bilgi Üniversitesi dünyanın saygın Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in ‘Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda bu yıl dokuz basamak yükselerek, 127’nci sırada yer aldı. 24 ülkeden yüzlerce kurumun değerlendirildiği sıralamaya en iyi 350 üniversite girebildi. Türkiye ve KKTC’den yalnızca 26 üniversitenin yer alabildiği 2020 değerlendirmesine göre, BİLGİ Türkiye’deki en iyi 4’üncü vakıf üniversitesi oldu.

HEDEF KALİTELİ EĞİTİM
 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, uluslararası düzeyde ve nitelikli bir eğitim anlayışıyla BİLGİ’yi daha ileriye taşımak istediklerini belirterek, “Bu hedefimize ulaşma yolunda sarf ettiğimiz çabaların sonucunda QS gibi seçkin bir derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan listeye girdik. Bu sonuç bizi daha iyisini yapmak konusunda cesaretlendiriyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BİLGİ QSEn Iyi üniversiteler
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