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Batman'da ekolojik okul

Batman'da Çevrimova İlkokulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında kurulan tasarım atölyesiyle destek veriyor. Velilerin de katıldığı çalışmalarda atıklar kullanılabilir malzemelere dönüştürülüyor.

Batman'da ekolojik okul

Batman'da Çevrimova İlkokulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında kurulan tasarım atölyesiyle destek veriyor. Velilerin de katıldığı çalışmalarda atıklar kullanılabilir malzemelere dönüştürülüyor.

13 Aralık 2019 Cuma 12:07
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Batman'da ekolojik okul

BATMAN - Çevrimova İlkokulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi için Minik Eller Tasarım ve Beceri Atölyesi kuruldu. 85 öğrencinin bulunduğu okuldaki çalışmalara veliler de katılım sağlarken, 200 haneli kırsal Çevrimova Mahallesi'nin atıkları da kullanılarak oyuncak ve kullanılabilir malzemelere dönüştürülüyor.

'İKİ HAFTADA BİR PROJE YAPIYORUZ'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren öğretmen Ayşenur Doğan, “Okulda atıkları değerlendirerek iki haftada bir projeler yapıyoruz. Bugün de yoğurt kovalarını kadınlar ve öğrencilerle birlikte çalışarak atkı ördük. Proje kapsamında yaptığımız çalışmalarla köydeki atıkları da değerlendiriyoruz” dedi.

KÖYÜN ATIKLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

200 hanesi bulunan kırsal Çevrimova Mahallesi Muhtarı Cafer Konaç ise "Köyümüzün nüfusu 1000’in üzerinde ancak köyde kolay kolay dönüşebilecek çöp bulamazsınız. Atıklar okulda öğrenci ve velilerle birlikte dönüştürülüyor. Okulda sosyal etkinlikler ile birlikte el becerileri ve tasarım üzerinde projeler olduğundan öğrencilerimiz neşe içinde okula gidiyor. Okulumuza yeni bir ivme kazandıran okul müdürü Veysi Menekşe ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevrimova İlkokuluBatmanda Ekolojik Okul
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