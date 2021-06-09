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BAŞKAN OKTAY YILMAZ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.. 

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, BURSA’DA EĞİTİM GÖREN 23 FARKLI ÜLKEDEN 50 MİSAFİR ÖĞRENCİ İLE BİR ARAYA GELDİ. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ: BİZ YILDIRIM’I İNŞA EDERKEN, KARDEŞ ÜLKELERİMİZE DE ÖRNEK OLACAK İŞLER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ. KENTLE BİRLİKTE İNSANI, KÜLTÜRÜ, TARİHİ VE MEDENİYETİ DE YENİDEN ORTAYA ÇIKARIYORUZ. BİZİM MEDENİYETİMİZİN ADI; MERHAMET MEDENİYETİDİR. BATI’NIN BÖLEN, PARÇALAYAN VE NİHAYETİNDE YUTAN ANLAYIŞINA KARŞI BİZLER KARDEŞLİK VE MERHAMET MEDENİYETİNİN BAYRAĞINI TAŞIYORUZ.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:03
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BAŞKAN OKTAY YILMAZ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.. 

MUSTAFA YILDIZ

Bursa-Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dünyanın dört bir köşesinden eğitim için Bursa’ya gelen misafir öğrencilerle buluştu. İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği çatısı altında bir araya gelen, 23 farklı ülkeden toplam 50 üniversiteli genci Mümine Şeremet Uyamayan Kütüphanesi’nde ağırlayan Başkan Oktay Yılmaz, öğrencilerle yakından ilgilendi. Eğitim hayatı, mühendislik, siyaset, belediye başkanlığı gibi konularda öğrencilerin sorularını cevaplayıp, tecrübelerini paylaşan Başkan Yılmaz; “Gençliğimizde, gelişmekte olan İslam ülkelerinin bir takım sorunları vardı. Müslümanlar olarak hak ettiğimiz yerde değildik. Bu bilinçle, çocuk yaşlarda dünyayı değiştirmeyi hayal ediyorduk. Yaşıtlarımızın futbol tartışması yaptığı zamanlarda, biz medeniyetimizin içinde bulunduğu durumu sorguluyor, ülkemizin dertleri ile dertleniyorduk. Tabi bu düşünceler eşliğinde siyasal fikirlerimiz de gelişiyordu. Siyasete 2005 yılında girdim. Belediye meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yaptım. Bugün de Rabbimiz nasip etti Belediye Başkanlığı yapıyorum” ifadelerini kullandı. Siyasi irade, fikir, düşünce ve inancın yapılan işlere ruh verdiğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Hangi işi yaparsak yapalım, hangi meslekten olursak olalım ülkelerimize de sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle siyaset çok önemlidir. Türkiye bugün İHA ve SİHA üretiyor. Yerli uçak çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye tüm bunları geçmişte de yapmaya çalıştı. Peki neden başarılı olamadı? Burada belirleyici olan siyasi iradedir” diye konuştu.  İslam ülkelerinin karşı karşıya olduğu sorunlara da değinen Başkan Oktay Yılmaz, “Ne yazık ki, kardeş ülkelerimiz şehirleşme ve sanayileşme alanlarında eksik kaldı. İslam, gelişmeci ve aydınlık yönüyle aslında kent dinidir. Bugün biz Yıldırım’da kenti inşa ederken, kardeş ülkelerimize de örnek olacak işler üretmeye çalışıyoruz. Kentle birlikte insanı, kültürü, tarihi ve medeniyeti de yeniden ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz” dedi. 

ÜLKELERİNİZE VE MEDENİYETİNİZE SAHİP ÇIKIN.

İslam medeniyetinin yeni bir dirilişe gebe olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz;  Bizim medeniyetimizin adı; merhamet medeniyetidir. Batı’nın yüzyıllar boyu gerçekleştirdiği sömürü ve eziyet ortadadır. Orta Asya’daki kardeş ülkelerimiz üstünde oynanan oyunlar, oradaki kültürü yok etme çabaları ortadadır. Batı’nın ayrıştıran, bölen, parçalayan ve nihayetinde yutan anlayışına karşı bizler merhamet ve kardeşlik medeniyetini savunuyoruz. Batı’nın ‘tek dişi kalmış canavarına’ karşı bizler merhamet medeniyetinin bayrağını taşıyoruz Bu medeniyetin yaşaması, büyümesi ve gelişmesi tamamen siz gençlerin elinde. Ülkelerinizi terk etmeyin. Eğitimlerinizi tamamlayınca ülkelerinize dönün ve medeniyetinize sahip çıkın. Aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendirin. Aynı medeniyetin parçası olduğumuzu, bir ve bütün olursak güçlü olabileceğimizi herkese gösterin ifadelerini kullandı. Misafirperverliğinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür eden İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan, “Derneğimiz 2011’de kurulduğunda, Bursa’da 800 kadar yabancı öğrenci vardı. Bu rakam şuan 10 bin civarında. Yarının karar alıcıları olan genç kardeşlerimiz ülkelerine döndüklerinde ülkemiz için çok önemli birer köprü olacaklar dedi. Programın ardından gezdikleri, Mümine Şeremet Uyamayan Kütüphanesi’ne hayran kalan öğrenciler bol bol fotoğraf çekti.

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BAŞKAN OKTAY YILMAZ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU..
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