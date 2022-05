Bakanlar Özer ve Yanık'tan okul öncesi eğitimi destekleme protokolü

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, okul öncesi eğitim alan çocukların desteklenmesine ilişkin protokol imzaladı.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çankaya Mehmet Meto Anaokulu'nda düzenlenen okul öncesi eğitim alan çocukların desteklenmesine ilişkin protokol töreninde bir araya geldi. Çocuklarla buluşan Özer ve Yanık, daha sonra protokolü imzaladı. Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yılda Türkiye'nin okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde gelişmiş ülkelerin okullaşma oranlarına ulaştığını söyledi. Okul öncesi seviyesinde okullaşma oranının yüzde 11'den yüzde 92'ye çıktığını aktaran Bakan Özer, "Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 90'lara ulaştı. Aynı şey yükseköğretim için de geçerli. Kız çocuklarının okullara erişimi, Cumhuriyet tarihinde ilk kez erkek çocuklarının okullara erişimini geçti. En büyük destekçimiz bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız oldu. Biz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde eğitim politikası gelişme alanı olarak belirlediğimiz okul öncesine yoğunlaştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 19 yılda eğitime erişim sorununu çözdük. Artık tüm çocuklarımızın en nitelikli eğitime erişimi sağlayabilmek okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak gündemimizde" dedi.



'8 BİN 500 ANAOKULUNU HİZMETE ALDIK'



Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açmak için yola çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"81 ilde 2 bin 872 tane bağımsız anaokulunun var olduğunu göz önüne alırsanız ne kadar büyük bir projeye başladığımızı takdir edersiniz. 81 ildeki tüm arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek inanılmazı gerçekleştirmek için seferber olduk. Şu ana kadar 150 tane bağımsız anaokulunu hizmete açtık. İnşallah bu ayın sonunda Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin katılımlarıyla İstanbul'da 150 bağımsız anaokulunun açılışını yapacağız. Bu süreçte 40 bin yeni ana sınıfını açmak için girmiş olduğumuz süreçte 8 bin 500 anaokulunu hizmete aldık. Bu projeye başlarken 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78'di. Bugün gururla bu oranın yüzde 92'ye çıktığını ifade edebiliyoruz. İnşallah 2022'nin sonunda bu rakamı yüzde 100'e ulaştırmış olacağız. Nüfusu seyrek olan ve köy okullarında ana sınıfı açılması için gerekli olan 10 öğrenci kriterini 5'e düşürdük. Bu hamlemiz 12 bin tane yavrumuzun ana sınıfıyla buluşmasını sağladı. Elimizdeki her imkanı olarak bu projeyi nihayetlendirmek için son dönemin en önemli projesini hayata geçirmek için sadece bakanlığımız olarak değil diğer bakanlıklarımızla birlikte iş birliğine devam ediyoruz. Sayın bakanıma Kabine'de bu projeden bahsettiğimde çok heyecanlandı. 'Biz de bu sürecin içerisinde yer alalım' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum."



'DESTEKLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık da okul öncesi eğitimiyle ilgili bakanlık olarak desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Okul öncesi eğitimin oluşmasında şehirleşmeyle çocukların evlerinde kapalı kalmalarının da etkisi olduğunu aktaran Bakan Yanık, "Okul öncesi eğitim ihtiyacının oluşmasında şehirleşme sonucu çocukların akranlarıyla sokakta vakit geçirememeleri, çocukların apartmanlarda bir evin içinde yaşamak durumunda kalmaları da bir şekilde etkili oluyor. Biz sadece çocukların vakit geçirmeleri değil, her hal ve şartta okul öncesi eğitimin çocukların bilişsel ve ruhsal eğitimleri, gelişmeleri için son derece önemli olduğunun farkındayız. Her ne olursa olsun birtakım yan sebepler olmakla beraber asıl sebep çocukların bir an önce okullaşma ve kendi gelişim süreçlerini başlatmaları olduğunu biliyoruz ve buradan hareketle bu çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.



'YARARLANMAK İSTEYEN BÜTÜN AİLELERİMİZE DESTEK VERECEĞİZ'



Yaklaşık 1 milyon çocuğun destekten faydalanacağını bildiren Bakan Yanık, "Buna göre de bütün programlamalarımızı yaptık. Yıllık maliyeti de yaklaşık 500 milyon TL olacak. Biz bu hususta da bütün hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah yararlanmak isteyen bütün ailelerimize bu anlamda destek vermiş olacağız. Bu doğrultuda bugün ikili protokolümüzün ardından vermeye başlayacağımız yeni desteğin, çocuklarımızın başarısı ve geleceği adına güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.