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Bakanı Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinin, 2019- 2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

19 Mayıs 2020 Salı 08:05
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Bakanı Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019- 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Sürecin devamına ilişkin tüm detaylar ayrıca paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okullarda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıklağını hatırlattı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBZiya SelçukEğitimOkulöğrenci
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