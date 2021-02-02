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Bakan Ziya Selçuk: Öğretmenlerimiz için şubat ayında aşı uygulaması planlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren köy okullarında tam zamanlı, 1 Mart'tan itibaren ilkokullarda seyreltilmiş, 8 ve 12'nci sınıflarda tam zamanlı yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı. Selçuk, "Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır" dedi.

02 Şubat 2021 Salı 13:11
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Bakan Ziya Selçuk: Öğretmenlerimiz için şubat ayında aşı uygulaması planlanıyor

ANKARA - Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan yüz yüze eğitim kararı ile ilgili detaylara ilişkin açıklamada bulundu. Selçuk, tüm çabalarının çocukları okullarıyla buluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Her gün, bazen günde birkaç kez dünyadaki ve Türkiye’deki bilimsel verileri, raporları gözden geçiriyoruz. Büyük bir ekip verilerin akışını uygulamalarla ilişkilendiriyor. İl il ayrıntılı verileri takip ediyoruz. Bilim Kurulu’nun ortaya koyduğu görüşler dikkatle değerlendiriliyor. Fiziksel ve ruhsal sağlık verileri, psiko-sosyal veriler, akademik ölçme değerlendirme verileri karşılaştırmalı olarak dikkate alınıyor" dedi.

'15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAĞIZ'

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından ikinci dönem itibarıyla uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçişle ilgili süreci ana hatlarıyla paylaştığını hatırlatarak, "Daha önce belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlayacağız. Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Elbette salgının seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi önerebilecektir. Okul öncesine verdiğimiz önem malumunuzdur. Bizim için eğitimin başlangıcıdır. Bu sebeple çocuklarımızın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. 1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı. 

'8 VE 12'NCİ SINIFLAR TAM ZAMANLI'

Selçuk, sınav döneminde olan 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için de 1 Mart'ta kapıların açılacağını kaydederek, "Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart’ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu’nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar.  Ayrıca, hali hazırda devam etmekte olan Destekleme Yetiştirme Kurslarına bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır. Lise öğrencilerimizin irinci dönemden kalan sınavları da mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir" dedi.

Bakan Selçuk, öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımlarının geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacağını kaydederek, "Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklardır" diye konuştu.

ÖĞRETMENLERİN AŞI TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK

Öğretmenlerin aşı takviminin öne çekilmesinin planlandığını da açıklayan Ziya Selçuk, "Hepinizin bildiği gibi, öğretmenlerimiz Covid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir" diye konuştu.  

'ÖĞRENME KAYIPLARI İÇİN KAPSAMLI PROGRAM'

Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okulların temizliğini ve TSE standartlarına göre belgelendirme işlemlerini çok hızlı bir şekilde yapabildiklerini söyleyen Selçuk, "Eksiği olan okullarda önlemler alınmış oldu. Biz, Bakanlık olarak çocuklarımızın, öğretmenleri ve akranlarıyla yüz yüze eğitim alamamasından kaynaklı eğitim eksikliklerinin farkındayız ve yakın takibindeyiz. Bu bağlamda öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız. Bu konudaki hazırlıklarımızı ve destek kaynaklarımızı önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaşacağız. Alınan kararın başarıya ulaşabilmesi ve öğrencilerimizin tamamının yüz yüze eğitime başlayabilmesi ancak ve ancak hijyen kurallarına uyulmasına, maske ve mesafe hassasiyetiyle salgının seyrindeki düşüşe bağlı. Taktığınız her maske, koruduğunuz her mesafe ve uyguladığınız her temizlik kuralı ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın eğitimi için bir nefes oluyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk15 ŞubatAşı
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