Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, EBA canlı ders programını paylaştı. Detaylı bilgi için öğrenci ve velileri 'http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr' adreslerine yönlendiren Bakan Selçuk, öğrencilere şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."