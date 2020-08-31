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Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:55
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Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, EBA canlı ders programını paylaştı. Detaylı bilgi için öğrenci ve velileri 'http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr' adreslerine yönlendiren Bakan Selçuk, öğrencilere şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

DHA

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Bakan Ziya SelçukEBA Ders Programını Paylaştı
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