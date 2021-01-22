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Bakan Ziya Selçuk: Baharı okullarımızda karşılayalım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi zilini çalarak "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" dedi.

22 Ocak 2021 Cuma 13:57
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Bakan Ziya Selçuk: Baharı okullarımızda karşılayalım

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden 243 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek, '2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi Kapanış' zilini çalıp, 'Birlikte 23 Gün Etkinlikleri'nın tanıtımını yaptı. Öğrencilere hitaben konuşan Bakan Selçuk, "Bugün yarıyıl tatilimiz başlıyor. Çok sıra dışı bir dönemi geride bıraktınız. Sınıflarınızı, koşturduğunuz koridorları, okulun bahçesini, öğretmenlerinizi en çok da arkadaşlarınızı özlediniz. Sabah erkenden kalkıp, yollara düşmeyi bile özlediğinizi düşünüyorum. Uzaktan eğitimin inceliklerini öğrendiniz, bir şekilde öğrenmek durumunda kaldınız. Hayatınızın gerçekten unutamadığınız günleri olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için de aynen böyle. Sizlere en iyi eğitim imkanları sunabilmek, her birinize ulaşmak için neler yapmak durumunda kaldık, gerçekten bunlar çok değerli. Yüz yüze eğitim yapma imkanımız olmadı; ama dünya standartlarında bir uzaktan eğitim imkanını sizler için oluşturduk. İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" diye konuştu. 

ÖĞRENCİLER İÇİN 23 GÜN ETKİNLİĞİ

Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet ederek yarı yıl tatilinde kendileri için hazırlanan etkinlikleri tanıttı. Bakan Selçuk, öğrencilere tatillerinin 23 gün süreceğini anımsatarak her işi kendilerinin yapması nasihatinde bulundu. Bakan Selçuk 'Birlikte 23 Gün Etkinlikleri'ne ilişkin, "Bu dönemde en çok kullandığınız kelime 'sıkıldım' kelimesi olabilir. Elbette sıkıldık yorulduk; ama her zaman yapılacak güzel işler vardır, güzel etkinlikler vardır. Azimli olmanız çok önemli. Bir resim yapmanız, yemek yapmanız yazıyı hikayeyi kaleme almanız çok değerli. Üretimde bulunmak çok kıymetli. Bu şekilde içinizin rahatladığını göreceksiniz. Biraz daha büyüdüğümüzü hissedeceksiniz. Her güne özel etkinlikler hazırladık. 'Birlikte 23 Gün Tatil Etkinlikleri' ile her gün farklı etkinlikler yapabileceksiniz. 'Birlikte 23 Gün Tatil Etkinlikleri' içeriğinde harf, sayı, kavramlara farklı açıdan bakmamızı sağlayacak; sanata, resme dair paylaşımlardan, su doku, günün deneyi, sanat, hikaye tamamlama etkinlikleri gibi etkinliklerimiz var. Bu etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler için ayrı ayrı planlandık. Birlikte 23 gün etkinliklerine bakanlığın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı. 

Öğrencilerin görüşlerini de alan Bakan Selçuk, daha sonra ilk dönemin kapanış zilini çaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk20202021 Eğitim Öğretim Yılı
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