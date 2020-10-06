Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaştı. Bakan Selçuk, koronavirüs salgını sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakında izlediklerini, çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan, özel gereksinimi olan velilerin çağrılarını takip ettiklerini söyledi. Selçuk, bu süreçte okulların ne denli büyük toplumsal bir işleve sahip olduğunu görmüş olduklarını vurguladı. Okulların tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak dünyada eğitime başladığını belirten Bakan Selçuk, "Ancak biz daha aşamalı bir başlangıçtan yanayız. 31 Ağustos Pazartesi günü yeni eğitim yılının ilk zilini çalmış olduk. Ardından okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını benimsediğimiz ilkokul 1'inci sınıflarla yüz yüze eğitime başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde üçüncü haftadayız. Tedbirler aldığımız için de üçüncü aşamaya geçmeye hazırız. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 2, 3, 4, 8, 12'inci sınıflar ve özel eğitimli öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız" dedi.

'İSTEYEN VELİLERİMİZ ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERECEK'

Bakan Seçluk, yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar. Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalma süreci eskisine oranla kısaltılacak. Bunları sizinle paylaşacağız. Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimleri yakından takip edilecektir" diye konuştu.

'COVID-19 EKİPLERİ OLUŞTURDUK'

Bakan Selçuk, denetmenlerin düzenli olarak sahayı denetlediklerini ifade ederek, "Okullarımızda Covid-19 ekipleri oluşturduk. Çocuklarımızı sağlık ve güvenle karşılamak için hazırız. Başlangıçta çok düşük olan başlangıç oranları yükselerek yüzde 80'e yaklaştı. Köy okullarımız ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açılacak. Mevcut yönetmelikte, öğrenci sayısı az olduğunda öğrenciler taşıma eğitim yoluyla en yakın okula yönlendiriliyordu. Geçtiğimiz hafta yayımladığımız yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımız velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Bu süreçte, İl Hıfzıssıhha Kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Halihazırda başlatmış olduğumuz köy okullarında iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına da hız verdiğimizi de belirtmek isterim" dedi.

12 BİN 111 EBA DESTEK NOKTASI

Bakan Selçuk, bilgisayar ve internet erişimine ihtiyacı olan öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturduklarını hatırlatarak, "Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA Destek Noktası oluşturduk. EBA Destek Noktalarımızın sayıları hızla artmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz ve velilerimiz kendilerine en yakın noktaya ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden anında ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

'500 BİN TABLET DAĞITACAĞIZ'

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 500 tablet dağıtımıyla ilgili detayları da paylaşarak, "Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarlarını peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından; ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilerek cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.