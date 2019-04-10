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Bakan Selçuk: Yapay zekada öne çıkan ülkeler dünyada söz sahibi olacak

Samsun'da, 13'üncü Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması'na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapay zekanın sürekli konuşulan bir konu olduğunu belirterek, "Burada öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağı çok net olarak görülüyor" dedi.

Bakan Selçuk: Yapay zekada öne çıkan ülkeler dünyada söz sahibi olacak

Samsun'da, 13'üncü Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması'na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapay zekanın sürekli konuşulan bir konu olduğunu belirterek, "Burada öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağı çok net olarak görülüyor" dedi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:36
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Bakan Selçuk: Yapay zekada öne çıkan ülkeler dünyada söz sahibi olacak

SAMSUN - 13'üncü Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması Tunus, Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gambiya, İran, Zambiya, KKTC, Pakistan, Yemen, Kazakistan, Cezayir, Romanya, Turks ve Caicos Adaları ve Türkiye de dahil 17 ülkenin katılımıyla Samsun'da başladı. 878 kurum 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robotun görücüye çıkacağı, bu yılki teması 'Yapay Zeka Uygulamaları' olarak belirlenen yarışma; çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino, insansız hava aracı, insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama ve serbest proje olmak üzere toplam 12 kategoriden oluşuyor.

TOPLAM 216 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

12 Nisan’da tamamlanacak yarışmada dereceye giren ekiplere Milli Eğitim Bakanlığı'nca birer dizüstü bilgisayar, başarı belgesi, madalyon ve kupa verileceği ifade edildi. Ayrıca TÜBİTAK tarafından yarışma kategorilerinde birinci olan yarışmacı ve danışman öğretmene kişi başı 2 bin 500’er lira, ikincilik ödülüne layık görülen öğrenci ve danışman öğretmene kişi başı 2 bin’er lira, kategorilerinde üçüncü olan yarışmacı ve danışman öğretmene kişi başı bin 500’er lira ödül verileceği belirtildi. 12 kategoride toplam ödül miktarının ise 216 bin lira olduğu ifade edildi. Yarışmayı kurallara uygun olarak yönetmek için üniversitelerin robot kulüplerinden 67 öğrencinin hakemlik yapacağı, TÜBİTAK tarafından belirlenen 5 jüri üyesinin ise anlaşmazlıkları karara bağlayacağı kaydedildi.

BAKAN SELÇUK 'YAPAY ZEKAYA' DİKKAT ÇEKTİ

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın açılış programına Samsun'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, yapay zekanın sürekli konuşulan bir konu olduğunu belirterek, "Burada öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağı çok net olarak görülüyor. Bu güne kadar benim tecrübelerim şunu gösteriyor; eğer gençlere imkan sağlanırsa belirli bir atmosfer oluşturulursa, son derece verimli başarılı işler, projeler çıkarıyorlar. Her zaman vizyon sahibi bir gençlik görüyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. 2023 eğitim vizyonu çalışmalarımızla bu anlamda yapay zekanın da desteğiyle bütün sektörlerimizle bağlantılı olarak daha fazla büyüyecektir, gelişecektir diye umut ediyorum ve bunlarda gençlerin de imzasının olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Türkiye'de robot teknolojisi her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Dünya çapında ödüllerimiz var bunu da gururla izliyorum. Bu salondaki arkadaşlarımızdan, gençlerden bir ödül bekliyorum dünya çapında. Robot teknolojinin Nobel'i olan ödülü almayı kendisine hedef olarak koyan gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunYapay Zeka
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