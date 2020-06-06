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Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi önümüzdeki yıllarda da Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası olarak yapmak için yeni bir proje çalışmasının içindeyiz" dedi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:43
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Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama!

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında Kahramanmaraş'taki meslektaşları ile video konferans yoluyla bir araya geldi. Görüşmede öğretmenler, salgın sürecinde her bir öğrenciye ulaşmak için ürettikleri çözümleri Bakan Selçuk ile paylaştı. Öğretmenlerin özverisi sayesinde Türkiye’nin uzaktan eğitimde önemli bir yerde olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Biz meslektaşız. Çocuklar için aynı amaca yönelik olarak çalışıyoruz. Beraberce bir işi yükleniyor olmak birlikte bu ülkenin çocuklarına hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. 

Bakan Selçuk, salgın sürecinde fayda gördükleri uzaktan eğitimin bundan sonraki süreçte de bazı konularda devam etmesini isteyen öğretmenlere, "Uzaktan eğitimi önümüzdeki yıllarda da Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası olarak yapmak için yeni bir proje çalışmasının içindeyiz" yanıtını verdi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinden toplantıya katılan Leyla öğretmen, Bakan Selçuk’u maske üretimi yapan mesai arkadaşlarıyla birlikte selamladı. Bakan Selçuk, "Emeklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün ülkenin sizlere duaları var. Çabalarınız sadece Türkiye'den değil dünyadan da yankı buluyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta edebiyat öğretmeni Ramazan Avcı da buluşmaya okuduğu şiir ile katıldı. Bakan Selçuk, Bahattin Karakoç’un öğretmenleri anlattığı 'İnsanlık Türküsü' şiirini okuyan Avcı’ya çocuklara verdiği emek için teşekkür etti. Müzik öğretmeni Mahmut Kırbaş ise Abdurrahim Karakoç’un 'Mihriban' türküsünü Bakan Selçuk'a armağan etti. Mihriban’ın çok sevdiği bir türkü olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Bu türkü bin yıl dinlense kimse bıkmaz' ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukUzaktan EğitimTürk Eğitim Sistemi
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