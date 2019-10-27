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Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şubat ayında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin, "Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey. Bana kalsa '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Bunun bir istatistiği var" dedi.

Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şubat ayında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin, "Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey. Bana kalsa '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Bunun bir istatistiği var" dedi.

27 Ekim 2019 Pazar 15:48
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Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

ANKARA, (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı televizyon programında, öğretmen adaylarının merakla beklediği, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.

'ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK KALKSIN, DİYE ÇABA GÖSTERİYORUZ'

Atama taleplerini, evlenme ve hayat kurmayla yakından ilgili olduğu için çok önemli bulduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Biz şu anda ücretli öğretmenlik kalksın, diye çaba gösteriyoruz. Nasıl kalkar? Kadrolu öğretmen sayısını artırarak. Bu neye bağlı? Ekonomik imkanlar doğrultusunda. Dolayısıyla benden 'Şu tarihte, şu rakam' diye bir atama sayısını beklemesinler. Biz imkanlara bakıyoruz, 'Ne yapabiliriz' diye sonra ortaklaşa bir şey çıkıyor. Ona göre de bir kararı duyuruyoruz. Şubat ataması için de böyle bir çalışma devam ediyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SelçukÖğretmenBakanAtamaAçıklamaönce Vatan
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