Bakan Selçuk: Öğretmenlerin aşısı ile ilgili planlamalar devam ediyor

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki bir otelde düzenlenen programda 'Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İşbirliği Protokolü' imza törenine katıldı. Programda konuşan Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin sürdürülebilir insani bir gelecek için kritik bir vazifeyi barındırdığını belirterek, mesleki eğitimin kendi bünyesinde çağın ihtiyaçlarını, sektörün gereksinimlerini doğrudan doğruya barındırması gerektiğini söyledi. Selçuk, "Bu ihtiyaçları tespit etmek, çocukların gereksinimlerini saptamak ve bu doğrultuda eğitim içeriğini dönüştürmek bizim vazifemiz. Neye ihtiyaç varsa onu yapma gayretindeyiz. Mesleki teknik eğitimde iş öncelikli okulların açılması ve bu okullar sayesinde çocuklarımızın mezun olur olmaz ilgili sektörlerle buluşturulması noktasında çok özel bir çalışma diye düşünüyoruz" dedi.



'MESLEKİ EĞİTİMİN BİLEŞENLERİNDEN BİRİ DENİZ TİCARETİ'



Mesleki eğitimin bileşenlerinden bir tanesinin deniz ticaretiyle ilgili olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Dünya ticaretinin çok büyük kısmının deniz ulaşımı vasıtasıyla yapıldığını düşünürsek bunun aynı oranda bizim okullarımıza, gemi sanayimize yansıması, mesleki eğitime ve yeterliliklerimize yansıması gerekiyor. Bunun için bakanlığımız bünyesinde denizcilik sektöründe çalışmak üzere yüksek teknolojiyle donatılmış iş gücü meselesi bizim en öncelikli meselelerimizden birisi. Bu bağlamda 48 tane mesleki teknik okulumuz var. Bunlardan 6 tanesiyle ilgili olarak bugün protokole imza atıyoruz. Denizcilik eğitimi veren okullarımızda öğretim programı, müfredat dediğimiz husus ve eğitim materyallerinin belirlenmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın birikimine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılamak için birlikte yabancı dil ağırlıklı okullar kuruyoruz. Çünkü denizcilik sektörü demek yabancı dil demek. Bizim çocuklarımızın çok rahat bir şekilde yabancı dil ağırlıklı okullardan başarıyla mezun olması elbette mümkündür. Bunu çok kısa süre içerisinde başarılı bir şekilde ortaya koyacağız" dedi.



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YAKLAŞIK 2 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR



Bakan Karaismailoğlu ise denizcilik sektörünün ihtiyacı olan eğitimli insan kaynağı yetiştirilmesi için başlatılan iş birliğinin önemine değinerek, proje kapsamında, ülke genelinde belirlenen 6 Mesleki ve Teknik Anadolu proje okulunda, okul-sektör iş birliğinin güzel bir örneğinin başlatıldığını kaydetti. Karaismailoğlu, "Halen 13'ü lisans 12'si ön lisans düzeyinde eğitim veren YÖK'e bağlı fakülte ve yüksekokullarda 1260'ı güverte, 760'ı makine bölümlerinde olmak üzere yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim alıyor. Denizcilik meslek liselerimizde de çok sayıda evladımız emin adımlarla sektördeki kariyerlerine doğru ilerliyorlar. Protokol ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı denizcilik meslek liselerimizde uygulanan eğitimi, sektörün ihtiyacını da dikkate alarak daha verimli ve çağa uygun bir şekilde planlayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca yeterlik belgesi için akreditasyonu yapılan denizcilik meslek liselerimizi, kalite standartları sistemi yoluyla, iki bakanlık olarak sürekli izleyecek ve periyodik olarak değerlendireceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.



BAKAN SELÇUK: AŞIYLA İLGİLİ PLANLAMALAR YAPILIYOR



Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selçuk, bir basın mensubunun, 'Öğretmenlerin aşısı şubat ayı içerisinde başlayacak' demiştiniz. Herhangi bir gün belli oldu mu?' sorusuna, "Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım temaslar oldu, iş birlikleri ve görüş alışverişleri oldu. Bu husustaki planlamalar devam diyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda bazı çalışmalar yürütülüyor" diye cevap verdi.