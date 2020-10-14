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Bakan Selçuk: Müfredatta bir azalma söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Karma bir modelle öğrencilerimiz eğitimlerine haftanın 2 günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil" dedi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:42
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Bakan Selçuk: Müfredatta bir azalma söz konusu değil

ANKARA - Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayınladığı 'Hocam bir dakika bir sorum var' başlıklı videosunda 'Ders saatleri azaltılacak, ama müfredat aynı. Dersler nasıl yetişecek?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Selçuk, "Ders saatleri yüz yüze eğitimde azaltıldı, ama müfredat uzaktan eğitimle bütünsel olarak verilmeye devam ediyor. Bu süreçte karma bir modelle öğrencilerimiz eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden. TRT EBA kanalları ile okuldaki dersler birbirini tamamlayıcı bir nitelikte hazırlandı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukMüfredat
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