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Bakan Selçuk: Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2000'li yılların başından beri yapılagelen mesleki eğitim yatırımlarının artık doruklara çıktığı bir noktadayız. Salgın dönemi bizlere gösterdi ki mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır" dedi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:34
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Bakan Selçuk: Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır

SİVAS - Bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere dün Sivas'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugünkü programına Valilik ziyareti ile başladı. Valilikte Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Selçuk'a Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Atlası, Hayat Ağacı Dergisi ve çeşitli hediyeler takdim etti. Bakan Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından ise basına kapalı olarak Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti. Bakan Selçuk ardından ise kentte yapımı tamamlanan 18 eğitim tesisinin toplu açılış törenine katıldı. Sivas Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törene Bakan Selçuk'un yanı sıra Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve il protokolü katıldı.

'YENİ NESİL ÖĞRETMEN ODALARI İNŞA EDİYORUZ'

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 eğitim yatırımını açmak üzere bir araya geldiklerini ve Sivas'ın eğitim yatırımları açısından iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Sivas bu performans ile birlikte eğitimdeki başarı hikayesini çok daha ileri safhalara götürerek zaferler yaşıyor. Bugün anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, meslek liseleri, masal evleri, halk eğitim merkezleri ve öğretmenevleri gibi çok sayıda yatırımın açılışını yapmak üzere bir arada bulunuyoruz. Toplamda 133 derslikten söz ediyoruz. Yüz yıllardır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda Sivas'ın eğitime katkısının çok ayrı ve çok özel bir önemi olduğunu, olacağını elbette biliyoruz. Bugünü yarınlara taşıyacak olan çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için böyle güzel müesseseler oluşturmaktan kıvanç duyuyoruz. Burada açılışını yaptığımız eğitim yatırımları, çocuklarımızın yaratılışta kendine bahşedilen potansiyeli çok daha ileri safhalara taşıyabilmeleri için ortamlar hazırlamayı hedefliyor. Birçok binadaki büyük atölyelerden tasarım beceri ile ilgili odalara kadar tamamını hayata geçiriyoruz. Öğretmenlerimiz için çok daha verimli çalışma ortamları hazırlamak maksadıyla yeni nesil öğretmen odaları inşa ediyoruz. Böylece eğitime daha fazla değer katmak ve eğitimin oluşturacağı katma değeri yükseltmeyi hedefliyoruz. Buradan dünyanın gittiği yöne doğru baktığımızda ilimin merkeze alındığı, ahlak terakkisine dayalı bir anlayışın giderek daha hakim olması gerektiğini görüyoruz" dedi. 

'MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN CAN DAMARIDIR'

Robotik kodlama, otomasyon, siber uzay gibi çok yeni kavramların artık eğitimin sıradan bir meselesi haline gelmesinin söz konusu olduğu bir dönemden geçtiklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Bu sebeple çocuklarımıza seçenekler sunmak istiyoruz. 2000'li yılların başından beri yapılagelen mesleki eğitim yatırımlarının artık doruklara çıktığı bir noktadayız. Salgın dönemi bizlere gösterdi ki mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır. Meslek liseler üretim, ekonomi, demokrasi ve istihdamın merkezi konumundadır. Bunu küresel salgın döneminde ispat etmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Çocuklarımızın bu okullarda, organize sanayi bölgelerinde, meslek liselerinde, atölyelerde üreterek, mutlu olmaları ve meslek sahibi olmaları için fırsatlar oluşturuyoruz. Şimdiye kadar Sivas'ın eğitim yatırımları konusunda doyum noktasına geldiğini ancak ihtiyaçların bitmeyeceğini söyleyebilirim. Bu ihtiyaçların kalite ve standartlarının yükseltilmesi noktasında teminatımızı ortaya koyuyoruz. Ekip arkadaşlarımız ile birlikte inşallah bundan sonraki seçimde de Sivas'ın eğitimde yükselmesini sağlayacağız. Önceki dönemlerde yapılan yatırımların üzerine yenilerini ekleyerek çok daha güzel işler çıkaracağız. Sivas'ın bayrağı en yükseklere taşıyan bir eğitim kalitesiyle karşınızda olması için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Burada insanlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın büyük çabaları var. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin daha mutlu olması için hizmet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimin taşıyıcısı olma noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Selçuk ve katılımcılar Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin dezenfektan üretimi yapan atölyesini ziyaret etti. Bakan Selçuk burada eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet etti. Açılış töreninin ardından Bakan Selçuk, kente yeni yapılan Masal Evi'nin de açılışına katılarak, öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Selçuk, son olarak da Temeltepe Askeri Kışlası’nı ziyaret ettikten sonra Ankara'ya hareket etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukMesleki Eğitim Kurumları
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