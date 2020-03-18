Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İstanbul'da meydanlar boş kaldı
İstanbul'da meydanlar boş kaldı
Rıza Çalımbay: Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil
Rıza Çalımbay: Futbolcuların çoğunun kafası...
Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ertelendi
Kapadokya'da sıcak hava balonu turları...
Süper Lig’in 27’nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Süper Lig’in 27’nci haftasında görev...
“Güzellik merkezlerinde virüs önlemleri alınmalı”
“Güzellik merkezlerinde virüs önlemleri alınmalı”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: Meslek liselerinde maske üretimine başladık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, virüs eksenli sohbetlerin çocukların ileriki yaşantısında derin izler bırakabileceğini belirterek aileleri uyardı. Bakan Selçuk, meslek liselerinde maske üretimine de başladıklarını duyurdu.

18 Mart 2020 Çarşamba 15:50
0 Okunma
Bakan Selçuk: Meslek liselerinde maske üretimine başladık

ANKARA - Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleri uyardı. Bakan Selçuk, "Çocukların yanında virüse dair haberleri izlemek, yaşlarına uygun olmayan görüntüleri izletmek ve sohbet gündemini sürekli virüs ekseninde tutmak çocuklarımızın ileriki yaşantısında derin izler bırakabilir. Lütfen tedbirli ve bununla birlikte sağduyulu olalım" dedi. Bakan Selçuk ayrıca, meslek liselerinde maske üretimine başladıklarını belirterek, "Ekip arkadaşlarımın başlattığı çalışmalar hızla üretime dönüştü. Meslek liseli gençlerimiz cerrahi ve N95 maske üretimine başladı. Üstelik üretim yapacak okul sayımızı da artırdı" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukVirüsMaske üretimiMeslek Liseleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversitelerde 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim
Üniversitelerde 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim
YÖK'TEN MİLYONLARCA ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİREN KARAR
YÖK'TEN MİLYONLARCA ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİREN KARAR
Eğitim uzmanı uyardı
Eğitim uzmanı uyardı
YÖK Başkanından beklenen açıklama geldi!
YÖK Başkanından beklenen açıklama geldi!
Üniversiteden ‘koronavirüs’ önlemi: Bahar tatilini öne çekti
Üniversiteden ‘koronavirüs’ önlemi: Bahar tatilini öne çekti
MEB'in aylık bülteninde 'koronavirüs' anlatıldı
MEB'in aylık bülteninde 'koronavirüs' anlatıldı
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV ve AIDS’e karşı öğrencileri bilinçlendirdi
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV ve AIDS’e karşı öğrencileri bilinçlendirdi
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı
Bakan Selçuk'tan, 20 bin öğretmen ataması paylaşımı
Bakan Selçuk'tan, 20 bin öğretmen ataması paylaşımı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı