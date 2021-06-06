Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
523.881
DOLAR
8.6219
STERLİN
12.2039
EURO
10.4946
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk, LGS çıkışında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına giren öğrencilerle ve onları kapıda bekleyen velileriyle sohbet etti.

06 Haziran 2021 Pazar 16:51
5 Okunma
Bakan Selçuk, LGS çıkışında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Ankara Öveçler'de bulunan İzzet Latif Aras Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrenciler sınavdayken okul kapısında velilerle sohbet eden Bakan Selçuk, onlarla birlikte gençlerin sınavdan çıkışını bekledi, sınav sonrasında adaylarla bir araya geldi.

Sınava ilişkin değerlendirmelerini Bakan Selçuk'la paylaşan öğrenciler, birlikte bol bol fotoğraf da çektirdi. Normalde 3800 civarında okulda sınav yapılırken son iki yıldır öğrencilerin kendi okullarında ya da evlerine en yakın okulda sınava girebilmeleri için sınav yapılan okul sayısının yaklaşık 18 bine çıkarıldığını belirten Selçuk, "Sınav öncesinde de, sonrasında da çocuklarımızla birlikteyiz" dedi.

Sınav sonuçlarının 30 Haziran’da açıklanacağını hatırlatan Selçuk, yerleştirme döneminde rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan SelçukLGSÖğrencilerVelilerönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da ortaokul ve liseler yüz yüze eğitim başladı
İstanbul'da ortaokul ve liseler yüz yüze eğitim başladı
MEB Bakan Yardımcısı Özer: LGS sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı
MEB Bakan Yardımcısı Özer: LGS sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı
'Mimar Sinan', İstanbul'un çizgi film-animasyon bölümü açan ilk devlet üniversitesi oldu
'Mimar Sinan', İstanbul'un çizgi film-animasyon bölümü açan ilk devlet üniversitesi oldu
LGS heyecanı sona erdi: Koronavirüs karantinasındaki çocuklar sınavlarının güzel geçtiğini söylediler
LGS heyecanı sona erdi: Koronavirüs karantinasındaki çocuklar sınavlarının güzel geçtiğini söylediler
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak
LGS'de ilk oturum başladı
LGS'de ilk oturum başladı
62 sözleşmeli personel alınacak
62 sözleşmeli personel alınacak
Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
Maltepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma