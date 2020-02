Bakan Selçuk: EBA ile eşit öğrenme ve öğretme imkanı sağladık

ANKARA - Bakan Selçuk, Ankara'da düzenlenen 'Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek' tanıtım programına katıldı. 'Eğitimde Fırsat Adaleti' çerçevesinde tümüyle yenilenen EBA'nın içeriği; etkileşimli okul kitapları, ders anlatım videoları, sınavlar ve uygulamalar ile güncellendi. Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan EBA ile öğrencilerin ve öğretmenlerin duydukları pek çok ihtiyaca karşılık vermesi planlandı. Yenilenen modern ve sade kullanıcı ara yüzü ve akıllı özellikleriyle yeni EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ile velilerin kullanımına açıldı.



'EBA SOSYO EKONOMİK İMKANLARI EŞİTLEYECEK'



Bakan Selçuk, yenilenen EBA ile eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacaklarını söyleyerek, "Bugün Şırnak’ın köyündeki çocukla, İzmir'deki çocuğun; Urfa'nın küçük bir ilçesindeki gençle İstanbul’daki gencin aynı eğitim imkânlarına sahip olabildiği; sosyo-ekonomik nedenlere takılmadan eğitim alabildiği bir imkân var elimizde. EBA, bunun için var. Türkiye’nin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimize eşit öğrenme ve öğretme imkânı sağladık. Artık şehrin ortasındaki okul da dağın ardındaki okul da bizim için bir adım uzaklıkta" dedi.



'EBA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAYACAK BİR SİSTEM'



Bakan Selçuk, EBA'nın eğitimde fırsat adaleti sağlamak için müthiş bir fırsat olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



"EBA, doğru kullanıldığında öğretmenin en büyük yardımcısı, öğrencinin okul dışında da elinden tutan bir öğretmen gibi. Türkiye’nin her yerinden öğrenci ve öğretmenlerimiz EBA’ya giriş yaparak içeriklerden faydalanabiliyorlar. Bizim eğitimi sınıfın dışına da taşımak gibi bir hedefimiz vardı. EBA bu amaca hizmet ediyor. Elazığ’da üzücü bir deprem yaşadık ve öğrencilerimiz güvenlik tedbiriyle okula başlayamadılar. Ancak eğitime EBA üzerinden devam ettiler. EBA üzerinden konu tekrarları yaptılar, gelecek konulara çalıştılar. Benzeri bir durum daha önce Suriye sınırımızda eğitime ara verilmek zorunda kalınan okullarda yaşandı. Bu çocuklarımıza fırsat adaletinden ödün vermemek için bir imkân sunabildik. Bu, sadece bu tür durumlar için değil, günlük pratikte de çok önemli. Öğretmen, EBA üzerinde sınıfa bir tartışma açabiliyor. Örneğin çocuklar eve gittiklerinde yine birlikte çalışmaya devam edebiliyorlar."



'ÖĞRENCİLERİN EKSİKLİKLERİ TESPİT EDİLİYOR'



Selçuk, yenilenen EBA ile öğrencilerin etkin öğrenmelerine katkı sağlayacak 'akıllı öneri' sistemini de uygulamaya aldıklarını ifade ederek, "Uygulamayla öğrencilerin öğretmenleri tarafından gönderilen çalışmalar için çözümleri, sistem tarafından detaylı olarak analiz ediliyor ve her öğrencinin eksiklikleri ayrı ayrı tespit ediliyor. Sistem, bu eksiklikleri dikkate alarak öğrenciye özel içerikleri belirliyor ve öğretmenlerin onay vermesi durumunda bunları öğrenciye öneriyor" diye konuştu.



'OKUL DERS KİTAPLARINA EBA KAREKODLARI KOYDUK'



Bu sene, ücretsiz dağıttıkları okul ders kitaplarına QR kare kodlar yerleştirdiklerini ve mobil uygulama ile ilgili dersin içeriklerine yeni EBA üzerinden doğrudan erişim sağladıklarını kaydeden Selçuk, "Örneğin, öğrenci ders çalışırken QR kare kodu okuttuğunda konunun videosuna veya zenginleştirilmiş içeriklerine ulaşabiliyor. Ders kitapları, anlatım videoları, sınavlar ve diğer uygulamalar tek alandan, kolay erişilebilir şekilde kullanıma sunuldu. Etkileşimli tahtalar için özel içerikler geliştirildi. EBA'yı dijital-eğitsel içerikleri en etkili şekilde kullanarak kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin yaşanabildiği bir platform haline getirdik" ifadelerini kullandı.