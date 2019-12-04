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Bakan Selçuk: 'Dijital Dönüşüm Programı' 1 milyon öğretmene ulaşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital çağda çocukların doğru bir yol haritası ile gelişimlerine katkı sağlamak ve bu süreçte öğretmenlere rehber bir kaynak sunmak amacıyla hazırlanan, 'Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nın pilot uygulamasının 5 ilde başladığını ve 1 milyon öğretmene ulaşacağını söyledi.

Bakan Selçuk: 'Dijital Dönüşüm Programı' 1 milyon öğretmene ulaşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital çağda çocukların doğru bir yol haritası ile gelişimlerine katkı sağlamak ve bu süreçte öğretmenlere rehber bir kaynak sunmak amacıyla hazırlanan, 'Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nın pilot uygulamasının 5 ilde başladığını ve 1 milyon öğretmene ulaşacağını söyledi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 15:14
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Bakan Selçuk: 'Dijital Dönüşüm Programı' 1 milyon öğretmene ulaşacak

ANKARA - Bakan Selçuk, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı ve Google işbirliğiyle hayata geçirilen, 'Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nın tanıtım toplantısına katıldı. Toplantının başında, program kapsamında yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen eğitimler ile ilgili tanıtım filmi gösterildi. Ayrıca toplantıya katılan öğretmenlere, Dijital Dönüşüm Programı ile ilgili basılı-görsel eğitim seti dağıtıldı.

'DAHA YETKİN ÖĞRETMENLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Programda konuşan Bakan Selçuk, hizmet içi eğitim çalışmalarının temel amacının öğretmenleri daha yetkin hale getirmek olduğuna dikkati çekerek, "Arkadaşlar, biz beraber yolculuk yapıyoruz ve bu yolculuğu ülkenin çocukları, geleceği için yapıyoruz ve bu yolculuğumuzu yaparken de daha yetkin olmaya ihtiyacımız var. Son zamanlarda yaptığımız, 'yeni nesil öğretmen eğitimleri' dediğimiz eğitimlerde şunu fark ediyorum. Eğer bir öğretmenim kendi sınıfında, okulunda, kendi hayatında gerçekten işine yarayacak bir bilgiyle karşılaşırsa, birdenbire omuzlarının yükseldiğini, gözlerinin ışıldadığını fark ediyoruz. Yani öğretmenler sadece kendi ihtiyaçlarını sahici bir şekilde yorumlayabilen eğitimler istiyorlar ve bu eğitimlere gönülleri de, zihinleri de açık ve biz bu anlamda imkânlar el verdikçe bu tür eğitimlerin çeşitlilikleriyle sayısını artıracağız" dedi.

'İLK ETAPTA 200 BİN ÖĞRETMENE ULAŞACAK'

Bakan Selçuk, Google ile yaptıkları programın, öğretmenler için rehber kitap hazırlamanın ötesinde olduğunu ve yeni bir bakış açısıyla öğretmene yatırım yapmayı amaçladığını ifade etti.  Bakan Selçuk, "Programı, şimdi pilot olarak 5 ilimizde gerçekleştiriliyoruz. Mesleki gelişim programı ilk etapta 200 bini sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 1 milyon öğretmene ulaşacak ve bu 1 milyon öğretmenimizin hepsinde ortak bir dil geliştirilme fırsatına da şahit olacağız. Eğer bu konu sadece bir kerelik eğitimle değil, sürdürülebilir, sürekli, yerinde ve öğretmenimizin yanında öğretmen destek noktalarının desteğiyle yürüyebilecek bir hale gelirse, o zaman çok daha anlamlı olacak" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERE KAYNAK SUNMAK AMACIYLA HAZIRLANDI'

'Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek' hedefi doğrultusunda öğretmenlere yönelik mesleki gelişim faaliyetlerin çeşitliliğinin artırılarak sürdürüleceğini kaydeden Bakan Selçuk, 'Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı' hakkında şu bilgileri verdi:

"Öğretmen ve öğrencilerin teknolojiyi doğru kullanması ve dijital çağın gerekliliklerine uygun becerileri kazanmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Program, dijital çağda çocukların doğru bir yol haritası ile gelişimlerine katkı sağlamak ve bu süreçte öğretmenlere rehber bir kaynak sunmak amacıyla hazırlandı. Programın öğretmenlere disiplinler arası bir yaklaşımla, algoritma tasarımı, soyutlama, ayrıştırma ve örüntü tanıma gibi çeşitli yönlerden bilgi işlemsel düşünme becerilerini edindirmesi, kazandıkları bu bilgi ve beceriyi sınıflarına entegre etmesi bekleniyor. Program kapsamında öğretmenlerin interaktif bir ortamda kaynak paylaşmaları, fikir alışverişi yapmaları ve etkinlik hazırlamaları için 'Google Öğretmen Portalı' oluşturuldu."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukDijital ÇağDijital Dönüşüm Programı
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