Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1535
ALTIN
410.211
DOLAR
7.4415
STERLİN
10.3755
EURO
8.9539
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11...
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı...
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav...
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk, 'Anadolu Masalları' projesini tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri' projesinin tanıtımını yaptı.

04 Mart 2021 Perşembe 13:56
4 Okunma
Bakan Selçuk, 'Anadolu Masalları' projesini tanıttı

ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı, çocukların kendi kültür mirası rehberliğinde farklı evrenlerin kapılarını aralayacağı ve onların hayal dünyalarını daha da genişletecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Hazırlıkları tamamlanan 'Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri' projesi kapsamında 220 bin öğretmene 'Masal Anlatıcılığı' eğitimi verildi. Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikâyeleri Eğitim Setleri ile birlikte onlarca kitap ile oyun kartı hazırlandı ve Anadolu Masal Evleri hayata geçirilmeye başlandı. Anadolu Masalları Youtube kanalında ünlü isimler, çocuklar ve öğretmenlerin anlattığı masallar, yüzbinlerce kişiye ulaştı. 

'MASAL' KELİMESİNİN BÜYÜSÜNÜ VURGULAMALIYIZ'

Bakan Selçuk, Ankara'da otelde gerçekleştirilen projenin tanıtım programından konuştu. Bakan Selçuk, çocuklara teknolojinin çok ötesinde Anadolu'nun hikaye ve masallarının öğretilmesi gerektiğini vurguladı. Selçuk, "Biz bu topraklarda, bu coğrafyada yüksek bir dikkatle bütün dünyayla belirli bir yarışma, dayanışma ve rekabet içerisinde olacaksak, çocuklarımız dünyadaki akranlarıyla bir şekilde yarışacaksa, bizim öncelikle teknolojinin çok ötesinde içerik ve muhteva üzerinde yeniden düşünmemiz lazım. Teknolojiye ulaşmak kolay, raflardan satın alırsınız; ama içerik olarak ne koyacağız ve neyi paylaşacağız? İşte bu 'Anadolu ve Dede Korkut'un Masalları' projesi bizim kopmuş olan tanelerimizi bir araya getiren, bağlayan ve birlikte aynı düşünce ufkunu selamlayan bir ülkü ve ilke etrafında birliğimizi sahici bir şekilde, içi boş söylemlerden ari bir şekilde bize sunuyor. İşte bu nedenle 'masal' kelimesinin büyüsünü vurgulamamız lazım. 220 bin öğretmenin masal öğretmenliği sertifikası alması ve bu ülkenin kılcal damarlarında bu sertifika suretiyle çocuklarımızın kulaklarına ve gönüllerine Anadolu’nun binlerce yıllık nefesini sunmaları çok büyük bir eser olarak karşımızda duruyor" dedi. 

'BU TOPRAKLARDA KİMSE KENDİNİ KÖKSÜZ HİSSETMESİN'

Bakan Selçuk, masal evleri projesinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Masal evlerimiz vasıtasıyla mümkünse bir hedef olarak ortaya koyduğumuz, tüm ilçelerimize masal evleri kurarak, bu evlerimizde bir masalla nasıl gerçek inşa edilir projesine hizmet etmesine yol açmak istiyoruz. Gerçek, masalla ve hayalle inşa edilir, o yüzden de bu çabalar sadece bugünü aydınlatmıyor emin olun geleceği aydınlatıyor. Bu topraklarda kimse kendisini köksüz, çaresiz, ufuksuz hissetmemesi için bize yol işaretleri sunuyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukAnadolu Masalları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk Eğitimi Merkezlerinin kursları köylere taşınıyor
Halk Eğitimi Merkezlerinin kursları köylere taşınıyor
BUÜ ULUDAĞ’DAKİ POLEN ÜRETİM POTANSİYELİNİ ARAŞTIRACAK
BUÜ ULUDAĞ’DAKİ POLEN ÜRETİM POTANSİYELİNİ ARAŞTIRACAK
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi Imagıne Tomorrow ile başladı
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi Imagıne Tomorrow ile başladı
Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı
Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı
Köy okulunda öğrenciler müzikle karşılanıyor
Köy okulunda öğrenciler müzikle karşılanıyor
Ankara Valiliği'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Ankara Valiliği'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi’nde çevrimiçi konferans
Maltepe Üniversitesi’nde çevrimiçi konferans
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma