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Bakan Selçuk: 490 sorudan oluşan destek paketini kullanıma sunduk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 490 sorudan oluşan soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk" dedi.

09 Nisan 2020 Perşembe 16:29
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Bakan Selçuk: 490 sorudan oluşan destek paketini kullanıma sunduk

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını nedeniyle evden uzaktan eğitim alan öğrencilere yönelik yeni bir hizmeti daha uygulamaya koydu. Bakanlığın internet sitesinde, liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 sorudan oluşan 'Soru Destek Paketi' erişime açıldı. Soru Destek Paketi'ne ayrıca, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabilecek.

'DESTEKLERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ'

Bakan Selçuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin aldığı uzaktan eğitimin kalitesini artırmak için destek çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını belirtti. Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin LGS'ye girecek 8'inci sınıf öğrencilerimize destek olmak için ayda bir örnek soru kitapçığı yayımlıyorduk. Bu süreçte ayda iki örnek soru kitapçığı yayımlamaya başladık. Şimdi de lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 490 sorudan oluşan soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Önümüzdeki haftalarda yeni sürprizlerimizle bu desteklerin çeşitliliğini artıracağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukDestek Paketi
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