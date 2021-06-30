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Bakan Selçuk: 40 üzerinde meslek lisemiz ihracata başladı, bu ilk defa olan bir iş

30 Haziran 2021 Çarşamba 15:04
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Bakan Selçuk: 40 üzerinde meslek lisemiz ihracata başladı, bu ilk defa olan bir iş

ANKARA -  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Girişimcilik sürecinin bütün aşamaları çocuklarla uygun olarak paylaşılıyor. On binlerce çocuğumuz bu eğitimi alıyor. 40 üzerinde meslek lisemiz ihracata başladı. Bu ilk defa olan bir iş" dedi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) online olarak düzenlediği 'Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı'na, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çevrim içi katıldı. Bakan Selçuk, Türkiye'nin mesleki eğitim sisteminin beşeri, mali, fiziki ve teknolojik alt yapısında önemli adımlar atıldığını söyledi. Bilim, sanayi ve teknolojideki değişimler doğrultusunda mesleki eğitimde kapsamlı değişime gittiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "İş gücü piyasasını çalışanlar bazında reel durumuyla mesleki eğitim haritasını hazırladık. Bu harita ile somut veriler ışığında sektörlerin yoğun olduğu bölgelerde ihtiyaca cevap veriliyor. Arz talep dengesinin kurulması yeni yaklaşımların da kapısını aralıyor. Okullarımıza aslında yüz milyonlarca liranın üzerinde destek sağladık. 2021 yılının ilk 5 ayında 2 bin 730 ürün tescil başvurusunda bulunduk. İş birliğinin önemine binaen 200'e aşkın iş birliği protokolü imzaladık. Öğretmenlerimizin gerçek iş ortamlarında hizmet içi eğitim almalarında sektörün katkısı var. Öğrencilerimizin yeterliliklerini artırarak mezun olduktan sonra istihdam olmalarına katkı veriyorlar. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okullarımız artık yüzde 1'lik dilimden öğrenci alıyor. Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencileri bu okullara geliyor ve bu da doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Liselerde girişimcilikle ilgili derslerimiz var. Liseli çocuklara özgü bu dersi koyduk. Bu derslerle birlikte örnek olaylar birtakım çalışmalar tahmin yürütme gelecek tasarımı yapma gibi çalışmalar var. Girişimcilik sürecinin bütün aşamaları çocuklarla uygun olarak paylaşılıyor. On binlerce çocuğumuz bu eğitimi alıyor. 40 üzerinde meslek lisemiz ihracata başladı. Bu ilk defa olan bir iş. İlk ve ortaokulda dolaylı girişimcilik yaklaşımları veriyoruz" dedi.

BAKAN BİLGİN: İNSANSIZ EKONOMİ TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜKTEN UZAKLAŞTIRIR

Bakan Bilgin ise dünyanın farklı bölgelerinde teknolojilerin, iş hakkı süreçlerini büyük dönüşüm geçirmesine yol açtığını söyleyerek, "Değişmeyi öngörerek yönetmek mecburiyetindeyiz. Bu değişimi yönetmek sadece milli eğitim politikalarıyla değil, bizim sanayileşme ve ekonomi politikalarıyla, sosyal politikalarla bu süreci iyi yönetmek zorundayız. Mesele sadece ekonomi meselesi değildir. Beşeri hayatın yeniden şekillendiği tarihsel dönem söz konusudur. Buna bizim hazır olmamız lazım. İnsanı dışlayan ekonomi insanlık sorunu olarak ortaya çıkabilir. İnsansız ekonomi bizi toplumsal özgürlüklerden uzaklaştırır" diye konuştu.

BAKAN VARANK: ÇÖZÜMLER GELİŞTİRECEĞİZ

Bakan Varank da özellikle Covid-19'un hızlandırıcı etkisiyle; çalışma biçimlerinde, iş ortamlarında ve kullanılan teknolojilerde büyük değişimler yaşandığını söyledi. Bakan Varank, 'Z kuşağı' olarak tabir edilen gençlerin de iş hayatına dahil olma süreçlerinin yaklaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu durum karşısında; işgücümüzü, doğru beceri ve yeteneklere, yani geleceğin işlerine-mesleklerine yönlendirmeliyiz. Çevik yaklaşım gibi alanlara, farklı çalışma ve öğrenme modellerine daha fazla yoğunlaşmalıyız. İşte buradan hareketle, Dünya Ekonomik Forumunun başlattığı 'Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı' girişimine Türkiye olarak dahil olduk. Bu birliktelik sayesinde dünyadaki tecrübe ve birikimlerden, ülkelerin başarılı uygulama örneklerinden en üst seviyede faydalanacağız. Sürecin yönetimini de Bakanlarımız, Dünya Ekonomik Forumu ve özel sektör yöneticilerinden oluşan İş Liderleri Grubu’muzla gerçekleştireceğiz. Ulusal koordinasyonunu İstanbul Kalkınma Ajansımızın yapacağı Hızlandırma Programı kapsamında; çalışanlarımızın mevcut becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, yeni beceriler kazanmalarına, iş alanı olmayan bireylere yeni iş alanlarında kabiliyetler kazandırıp istihdam edilmelerine yönelik çözümler geliştireceğiz."

'SAHİP OLDUĞUMUZ İNSAN KAYNAĞI POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMELİYİZ'

Bakan Varank, Türkiye'de 28 milyondan fazla kişinin aktif olarak iş gücüne katıldığını, ülkenin genç nüfusa sahip olduğunu bildirdi. Varank, "Sahip olduğumuz insan kaynağı potansiyelini, yeni dünya düzeninde ihtiyaç duyulan yetkinliklere göre geliştirmeliyiz. Biz de insan kaynağımıza yatırımı en başından itibaren yapıyoruz. 81 ilimizin tamamında, 4'üncü sınıftan 9'uncu sınıfa kadar olan öğrencilerimize temel teknoloji eğitimleri veren 'Deneyap Teknoloji Atölyelerini kuruyoruz. Benzer şekilde, gençlerimizi geleceğin teknolojilerini araştırmaya özendirmek amacıyla dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Sanayicimizin, mühendisimizin, tüm gençlerimizin bu dijital dönüşümü gerçek üretim ortamında tecrübe etmesini sağlıyoruz. Ayrıca, ülkemizi dijital dönüşümün öncülerinden yapmak üzere, profesyonel yazılımcı sayısını artırmak için her geçen gün yeni adımlar atıyoruz. Türkiye’nin yeni başarı hikayelerini, bu çınarın gölgesi altında, yetkin ve nitelikli insan kaynağıyla yazacağına inancımız tam" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 30.06.2021 15:31
Anahtar Kelimeler:
GirişimcilikMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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