Bakan Özer: Öğrencilerimiz sınava ilk defa maskesiz girecek

​Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz'ı ziyaret etti. Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılarak açıklamalarda bulundu. Yardımcı kaynak kitapların, sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz dağıtılacağını belirten Özer, "Bu dönem öğrencilerimizin LGS'ye hazırlanmalarıyla ilgili çok kapsamlı destek verdik. Sadece örnek sorularla değil; her ay yardımcı kaynaklarda da LGS öğrencilerimize çok daha geniş kapsamlı destek vermeye çalıştık. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 2022- 2023 eğitim-öğretim yılında yardımcı kaynaklarla ilgili bir açılım yapıyoruz. Artık eğitim-öğretim yılı başladığında öğrenciler, masalarında sadece ders kitaplarını bulmayacak. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da inşallah masalarında bulunacak" dedi.

'MASKESİZ ÇOK DAHA RAHAT GEÇİRECEKLER'

Sınava girecek öğrencilere başarılar dileğinde bulunan Bakan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gençlerimizin, öğrencilerimizin yanında yer almaya, sorunlarını teker teker çözmeye ve çok daha iyi ortamlarda yetişmeleri ve ülkemizin geleceğinin inşasında yer almalarına çaba sarf ediyoruz, tüm arkadaşlarımızla birlikte. Bu vesileyle pazar günü sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diyorum. Covid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecek. İnşallah, bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler. İnşallah diledikleri gibi sınavları geçer, istedikleri okul türlerine yerleşmiş olurlar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

'244 MİLYONLUK YENİ YATIRIM KARARI ALDIK'

Bakan Özer, Çankırı'daki bakanlık yatırımlarına değinerek şunları kaydetti:

"2022 yılı içerisinde Çankırı ilimize 156 milyon liralık yatırım planlamışız. Bu yatırımlar, başarılı bir şekilde devam ediyor. Bugünkü İl Değerlendirme Toplantımızda bu 156 milyon liralık yatırıma ilave olarak 244 milyonluk yeni yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Çankırı'daki Milli Eğitim Bakanlığı'mızın yatırımlarını 400 milyon liraya çıkarmış bulunuyoruz. Çankırı'mızda en fazla ağırlık verdiğimiz konulardan bir tanesi; güçlendirme çalışmaları. Şu ana kadar 52 okulumuzun güçlendirmesini tamamlamışız. 22 okulumuzun güçlendirmesini de bu değerlendirme toplantısında planımıza aldık. İnşallah, bir sonraki eğitim öğretim yılında Çankırı'da güçlendirme ihtiyacı olan hiçbir okulumuz kalmayacak. Bu, çok önemli. Atkaracalar ilçemizde bu kapsamda 14 derslikli bir anaokulu, ilkokul ve ortaokul yatırımı kararı verdik. Çankırı merkezde ve ilçelerde doğal gaza erişimi olup da dönüşümü yapılmayan hiçbir okulumuzu bırakmayacağız. İlçelerimizdeki okullarımızın hepsinin dönüşümünü tamamlayacağız. Onu da yatırım planlarımıza dahil ediyoruz. Yine Orta ilçemize 1 anaokulu. Biliyorsunuz; okul öncesi eğitime erişimi artırmak için tüm illerimizde bağımsız anaokulları yapmaya, ana sınıfları açmaya büyük bir gayret sarf ediyoruz. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde bu projeyi inşallah 2022 sonuna kadar tamamlayacağız. 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni ana sınıfı yapacağız. Bu kapsamda Orta ilçesine 1 anaokulu, merkeze 3 tane yeni bağımsız anaokulu bir tane de Şabanözü ilçesine 1 anaokulu yapacağız. Yine Şabanözü ilçemize 1 tane ortaokul yapacağız. Kurşunlu ilçemize hem anaokulu hem de halk eğitim merkezi binasının bir arada olduğu bir yapıyı kavuşturmuş olacağız. Çankırı ilimizin Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını 2 katından fazlasına çıkartmış oluyoruz."

Hükümetin en fazla bütçeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na ayırdığını hatırlatan Bakan Özer, "İstiyoruz ki hızlı bir şekilde eğitim yatırımlarını realize edelim ve öğrencilerimiz çok daha güzel ortamlarda çok daha kaliteli, verimli bir şekilde, eğitim öğretimlerine devam etsin. Bakanlık olarak daha önceden Çankırı'mızı desteklediğimiz gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz" dedi.