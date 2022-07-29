Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.584,52
ALTIN
1.011,90
DOLAR
17,94
STERLİN
21,70
EURO
18,22
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış...
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İTÜ'den akademik personel alacak
İTÜ'den akademik personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Özer, Murat Bardakçı Kütüphanesi'nin açılışına katıldı 

Beşiktaş Anadolu Lisesi'ndeki Murat Bardakçı Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu dönemdeki amacımız Türkiye'nin her noktasındaki okullarımızın imkan farklılıklarını minimize etmek. Yani eğitimde fırsat eşitliğine güçlendirmek. Sosyoekonomik arka planına bakmaksızın tüm öğrencilerimizin en iyi eğitim alabilecekleri okullarla bütünleşebilmelerini sağlayabilmektedir" dedi.  

29 Temmuz 2022 Cuma 16:18
Bakan Özer, Murat Bardakçı Kütüphanesi'nin açılışına katıldı 

Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde, Murat Bardakçı Kütüphanesi açıldı. Kütüphanenin açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kütüphaneye ismi verilen gazeteci, yazar Murat Bardakçı, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı. Tören müzik dinletisiyle başladı. Kütüphanenin açılış kurdelesini ise Murat Bardakçı'nın eşi Ayşegül Manav Bardakçı kesti.  Açılış konuşmalarının ardından, Bakan Özer kütüphaneyi gezdi.  

"TÜRKİYE YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZIYOR "

Bakan Özer yaptığı açılış konuşmasında, "Böylesine önemli bir lisemize çok önemli bir tarihçimiz yazım insanı, kültür insanı Murat Bardakçı'nın ismini vermekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi. 

Özer, "Son 20 yıl Türkiye'de kim ne derse desin 3 boyutlu bir başarı hikayesi. Özellikle son LGS yerleştirmesinden sonra tekrar eski hastalıklar depreşmeye başladı. İmam Hatiple ilgili hastalıklar depreşmeye başladı. Yani eğitim elden gidiyor, eğitime reform ihtiyaçları gerekiyor diyen insanların eğitimle ilgili zerre kadar bir bilgisi yok. Maalesef bu ülkede herkes eğitimi biliyor. Herkes eğitimle ilgili yorum yapabiliyor. Ama verili konuşan, veriler üzerinde yani nasıl işte dijital okuryazarlık, Türkçe, matematik okuryazarlığı varsa aslında bir veri okuryazarlığıyla ilgili de ciddi bir problemimiz var toplum olarak. Belki bizim de sorumluluğumuz var burada. Verileri yorumlamaktan aciziz. Oryantalist bir bakışla bu topluma başarıyı yakıştırmaktan veya takdir etmekten aciziz. Sahadaki gerçeklikle, bu söylenenlerin hiçbir uyumunun olmadığını görmek de büyük bir keyif veriyor.. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil, Türkiye yeni başarı hikayeleri yazıyor" ifadelerini kullandı.  

"AMACIMIZ OKULLARIMIZIN İMKAN FARKLILIKLARINI MİNİMİZE ETMEK" 

Bakan Özer, "Bu dönemdeki amacımız Türkiye'nin her noktasındaki okullarımızın imkan farklılıklarını minimize etmek. Yani eğitimde fırsat eşitliğine güçlendirmek. Sosyoekonomik arka planına bakmaksızın tüm öğrencilerimizin en iyi eğitim alabilecekleri okullarla bütünleşebilmelerini sağlayabilmektedir. İşte bunun için temel eğitimde on bin okul projesi yapıyoruz. İmkan farklılıkları, dezavantajları olan görece dezavantajlı olan on bin tane ilkokul ve ortaokulu yeni baştan imar ediyoruz. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz" diye konuştu. 

Özer, okullara da ihtiyaçlarına göre bütçe gönderdiklerini hatırlattı.  

"KÜTÜPHANESİ OLMAYAN OKUL KALMADI" 

Kütüphanesiz okul kalmasın kampanyasından da bahseden Bakan Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizde 57 bin 108 tane okulumuz var. Ve iki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphane… Yani günlük 272 kütüphane kurduk. Sadece kütüphaneyi kurmakla kalmadık. 2021'in sonu itibariyle bu ülkede eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Yılsonu itibariyle kitap sayısını yüz milyona çıkaracağız" dedi.  Bakan Özer, kütüphanelerin bu yaz tüm öğrenci ve velilerin kullanıma açtıklarını da hatırlattı.  

"AYDA BİR KERE OKULA GELMELERİNİ İSTİYORUZ" 

Bakan Özer, kütüphanelere ismi verilenlerden tek bir istekleri olduğuna dikkat çekerek, "Yaşayan kültür, bilim insanlarımızın, sanatçılarımızın isimlerini kütüphanelere verelim ama onlardan tek bir şey isteyelim. Ayda bir kere bu okula gelmelerini. Öğretmenlerle konuşmaları, öğrencilerle muhabbet etmeleri, bahçede, avluda, koridorda, Murat Bardakçı'nın geçtiği, öğrencilerin merhaba Murat Bey deyip, derdini anlattığı, Murat Bey'in onları yönlendirdiği bir Beşiktaş Anadolu Lisesi. Bu proje sadece İstanbul'da sınırlı kalmasın. Tüm illerimizdeki, o illerin yetiştirmiş olduğu güzel insanların isimlerini kütüphanelere verip, onlar da tüm deneyimlerini gençlerimizle, öğretmenlerimizle paylaşarak çok daha güzel bir Türkiye'nin inşasında el birliği yapmış olurlar" ifadelerini kullandı.  

BARDAKÇI: BÜYÜK BİR DUYGU 

Murat Bardakçı, "Böyle bir ilim yuvasının kütüphanesine isminin verilmesi insanı hakikaten mutlu ediyor. Duygulandırıyor. Çok teşekkür ediyorum. Burası 21'nci mektep olarak kurulmuş. Benimle de yakın alakası var. Rahmetli annemin ilkokula başladığı yer burası. İnsanın annesinin başladığı okulun kütüphanesine isminin verilmesi çok güzel. Büyük duygu" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Anadolu LisesiMEBBakanMahmut Özer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEÜ'de Nükhet Hotar bir dönem daha rektörlüğe atandı
DEÜ'de Nükhet Hotar bir dönem daha rektörlüğe atandı
Işık Üniversitesi'nde "Dijitalleşme ve Sektörde Yeni Nesil Trendler: Işıklılar Anlatıyor"
Işık Üniversitesi'nde "Dijitalleşme ve Sektörde Yeni Nesil Trendler: Işıklılar Anlatıyor"
MEZUNLAR IŞIK SAÇTI
MEZUNLAR IŞIK SAÇTI
ASELSAN, tercih döneminde 0.44’lük dilimden öğrenci aldı
ASELSAN, tercih döneminde 0.44’lük dilimden öğrenci aldı
Prof. Dr. Akalan: Türkiye'de sağlık bilimlerinin önü çok açık 
Prof. Dr. Akalan: Türkiye'de sağlık bilimlerinin önü çok açık 
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Gençlerimiz hızlı bir şekilde işletmelerini bulabilecek 
Milli Eğitim Bakanı Özer: Gençlerimiz hızlı bir şekilde işletmelerini bulabilecek 
Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Bakan Özer’i ziyaret etti
Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Bakan Özer’i ziyaret etti
DOĞRU ÜNİVERSİTE TERCİHİ İÇİN 12 İPUCU
DOĞRU ÜNİVERSİTE TERCİHİ İÇİN 12 İPUCU

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول