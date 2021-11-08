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Bakan Özer, milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı

08 Kasım 2021 Pazartesi 16:36
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Bakan Özer, milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın politikaları doğrultusunda belirlenen gündem konularını paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere tüm genel müdürlerin de hazır bulunduğu çevrim içi toplantıda 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Salonu'nda yapılan toplantıda, kararlılıkla devam eden yüz yüze eğitim süreci başta olmak üzere 15-19 Kasım tarihleri arasındaki birinci ara dönem ve bu dönemde uygulanacak öğretmenlerin mesleki çalışma programı, 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıkları gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda bugüne kadar yüz yüze eğitim sürecinin başarılı ve kontrol edilebilir bir şekilde yönetildiği ifade edilirken ara tatilden sonra da sürecin aynı kararlılıkla devam ettirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı. Ayrıca, Bakan Özer'in daha önce duyurduğu gibi öğretmenlerin birinci ara dönemdeki mesleki çalışma programlarına çevrim içi yöntemle katılabilecekleri, dolayısıyla bu süreçte izinli sayılacakları ifade edildi.

Toplantıya Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile birim amirleri katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖzerToplantı
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