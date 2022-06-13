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Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz 81 ile sirayet edecek

13 Haziran 2022 Pazartesi 15:49
Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz 81 ile sirayet edecek

SAMSUN - Samsun'da, 'Köy Yaşam Merkezleri' projesi kapsamında tadilat edilerek, Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu'na dönüştürülen binanın açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Nasıl Kurtuluş Savaşı'ndaki meşale buradan yakıldıysa ben inanıyorum ki Samsun'da başlayan 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz de Türkiye'nin 81 ili, 922 ilçesine de sirayet edecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Köy Yaşam Merkezleri' projesi kapsamında, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde bulunan eski köy okulu, tadilatın ardından Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu'na dönüştürüldü. Okulun açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, binanın köy okulu olduğu dönemde eğitim görenlerle sohbet etti. Yıllar önce mezun oldukları köy okulunun yeniden eğitime açılmasıyla sevinenler, Bakan Özer'e teşekkür etti.  

Önceki Samsun ziyaretinde konuşulan 'Köy Yaşam Merkezleri Projesi'nin hayata geçirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Özer, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak köy okullarımızı nasıl dönüştürebilir ve aktif olarak nasıl kullanabiliriz, düşünceleri taşırken, bir anda bir fikre dönüştü ve Samsun'dan harekete geçildi. Nasıl Kurtuluş Savaşı'ndaki meşale buradan yakıldıysa ben inanıyorum ki Samsun'da başlayan 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz de Türkiye'nin 81 ili, 922 ilçesine de sirayet edecek. Yıllardan beri konuşulan bir problemi çözmüş olmanın ve bu hikayenin parçası olmanın mutluluğunu duyacağız. Milli Eğitim Bakanlığı bir taraftan eğitim çağı nüfusuna eğitim verirken diğer taraftan yetişkinlere de sürekli eğitim desteği sağlamaktadır. Halk eğitim merkezinin 2022 yılı en önemli hedefi, her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşabilmektir. 2021 yılında yaklaşık 5 milyon vatandaşımız halk eğitim merkezlerinden yararlandı. Şu anda 5 ay geçmesine rağmen 6 milyon vatandaşımız bu hizmetten yararlandı. Yıl sonuna kadar hedefimiz 12 milyona erişebilmek. Vatandaşımız şehre gitmeden, ilçeye gitmeden ayağında eğitim aldığı bir hizmeti ortaya koymuş olacağız. Sadece halk eğitim merkezleri ile değil eğer ihtiyaç var ve fiziki ortamlar da uygunsa gençlik kamplarıyla da bunu sağlayacağız." 

Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi. Bakan Özer, binanın köy okulu olduğu dönemlerde eğitim görenlerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖzerKöy Yaşam Merkezleri
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