Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.516,53
ALTIN
1.010,45
DOLAR
17,27
STERLİN
20,90
EURO
18,06
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alacak
Selçuk Üniversitesi 201 akademik...
Tillo Belediyesi memur alacak
Tillo Belediyesi memur alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Özer: İlk defa yazın kütüphaneler açık olacak

14 Haziran 2022 Salı 15:09
Bakan Özer: İlk defa yazın kütüphaneler açık olacak

İSTANBUL - Fatih Vefa Lisesi’ndeki İlber Ortaylı Kütüphanesinin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "17 Haziran’dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye’de açık kalacak. Öğrencilerimiz 81 ilde 922 ilçemizde kütüphanelerimizi aktif olarak kullanabilecekler" dedi.  

Fatih’teki Vefa Lisesi’nde İlber Ortaylı Kütüphanesi açıldı. Kütüphanenin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve kütüphaneye ismi verilen tarihçi yazar İlber Ortaylı’nın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Lise öğrencileri Bakan Özer’i ve İlber Ortaylı’yı kapıda çiçeklerle karşıladı.  


 

HEDEFİMİZ YILSONUNA KADAR 100 MİLYON KİTAP 

Kütüphanenin açılışında konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kütüphanesiz okulun kalmayacağına vurgu yaparak, "İster merkezde olsun, ister ilçelerde, ister köyde olsun tüm okullarımızda artık kütüphane var. Kütüphaneyle ilgili ikinci bir hamle yaptık bu da kitap sayısını artırmak. Bugün kütüphanelerimizde 70 milyon kitap var. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 3.6’ya çıktı. Yılsonuna kadar hedefimiz 100 milyon kitabı tüm kütüphanelerimizde öğrencilerimizin hizmetine sunabilmek" dedi. 


 

YAŞAYAN HAZİNELERİMİZİ YAŞARKEN OKULLARIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ 

Kütüphaneleri okulların kalbi yapmak için çalıştıklarını belirten Bakan Özer, "İkinci adımımız, yaşayan insan hazinelerimizi, İlber Ortaylı gibi kıymetli hocalarımızı bu kütüphanelerle, okullarla buluşturabilmek. Diyoruz ki; ‘Kıymetli hocam siz bu ülke için çok güzel şeyler yaptınız. Bakanlık olarak size çok mütevazı bir katkı sunmaktan, bu nişaneyi buraya vermekten büyük mutluluk duyuyoruz’ birinci mesajımız bu. İkincisi ise, ‘Kıymetli hocam, bu okul artık size emanet. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz size emanettir. Geçmişin dinamiklerini tarih bilinciyle, coğrafya bilinciyle yeniden yoğurarak inşa ederek, geleceğe matuf şeyler söyleyen nesillerin gelişmesinde ne olur vaktimizi bu okulumuza ayırın. Türkiye’nin tüm coğrafyalarında yaşayan insan hazinelerimizi yaşarken okullarımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.   


 

4 TANE YAZ OKULU GELİYOR; KÜTÜPHANELER İLK DEFA YAZIN AÇIK KALACAK 

57 bin 108 kütüphaneyi sadece sembolik olarak yapmadıklarını belirten Bakan Özer, "17 Haziran itibariyle okullarımız tatil oluyor. Öğrencilerimizi yaz tatilinde de artık bu sene boş bırakmıyoruz. 4 tane yaz okuluyla öğrencilerimizin yanında olacağız. Bilim Yaz Okulu, Sanat Yaz Okulu, Matematik Yaz Okulu ve İngilizce Yaz Okulu. Ücretsiz bir şekilde öğrencilerimiz gittikleri her yerde bu yaz okullarımızdan yararlanabilecekler. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de istedikleri illerde bu yaz okullarına aktif olarak katılabilecekler. 17 Haziran’dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye’de açık kalacak. Öğrencilerimiz 81 ilde 922 ilçemizde kütüphanelerimizi aktif olarak kullanabilecekler" diye konuştu.  

Bakan Özer, "Yetişkinler tarafından gençlerimizle ilgili çok şikayet dile getiriliyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimiz çok rasyonel öğrencilerimiz çok rasyonel. Biraz şefkate ihtiyaçları var. İmkanlarının artırılmasına ihtiyaç var" dedi.  


 

İLBER ORTAYLI: İBB BİNASININ ORADAN KALKMASI LAZIM 

İlber Ortaylı ise kütüphane için teşekkür ederek, "Adıma bahşettiğiniz bu okul kütüphanesi için çok müteşekkirim. Fakat daha çok duygulandım" dedi. 

Ortaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’de bulunan binasına da atıfta bulunarak, "Bu sempatik mahallede bu okul bir ruhtu. Burada çok önemli adamlar okudu. Hüzünlü bir yerdir. Büyük bir okuldur. Yanında da büyük mimarımızın eseri vardır. Fakat beni çok rahatsız eden şey, bu kadar büyük eserin arasında mescitler dahil, İstanbul Belediyesi’nin hala bulunmasıdır. O binanın oradan kalkması lazım. Büyük depremde çatladı, bazı çok bilmişler onu buna rağmen milli eser diye tescil ettirip yeniden tamir ettirdiler. F tipi cezaevi gibi bir binadır. Bu beldeye yakışmıyor" diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Vefa Lisesiİlber Ortaylı KütüphanesiMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz 81 ile sirayet edecek
Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz 81 ile sirayet edecek
Üniversiteden intiharlarla ilgili açıklama
Üniversiteden intiharlarla ilgili açıklama
Bakanı Özer: Öğrenme kayıplarını telafi için 4 yaz okulu açıyoruz
Bakanı Özer: Öğrenme kayıplarını telafi için 4 yaz okulu açıyoruz
Bakan Özer: Tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz
Bakan Özer: Tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz
YÖK ile EÜAŞ arasında iş birliği protokolü
YÖK ile EÜAŞ arasında iş birliği protokolü
‘Bakan Özer’in devamsızlık açıklaması YKS kaygısını azaltacak’
‘Bakan Özer’in devamsızlık açıklaması YKS kaygısını azaltacak’
İmam Hatipliler de teknoloji yarışında etkin rol oynuyorlar
İmam Hatipliler de teknoloji yarışında etkin rol oynuyorlar
Gazi Ortaokulu BeInYou adlı E-Twinning Projesiyle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiket Ödülü Aldı
Gazi Ortaokulu BeInYou adlı E-Twinning Projesiyle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiket Ödülü Aldı
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Divan Kurulu Toplantısında Eğitimin Sorunları Değerlendirildi
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Divan Kurulu Toplantısında Eğitimin Sorunları Değerlendirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi