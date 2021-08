Bakan Özer: Eğitimin aksamaması için kurallardan taviz vermeyeceğiz

ANKARA, (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları sınırlandırılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Mahmut Özer, yüz yüze eğitim kararının kamuoyuna açıklanmasının ardından bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya bakan yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy ile ilgili birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürü katıldı. Tam zamanlı olarak 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacağını, 1-3 Eylül'de ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri yapılacağını hatırlatan Bakan Özer, tüm illerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'OKULLARA GİRİŞLER SINIRLANDIRILACAK'

'Okulum Temiz Belgesi' koşullarının takip edildiğini; sınıf, kantin, yemekhane varsa pansiyon her türlü kapalı alanın her gün dezenfekte edilerek hijyenin sağlanacağını belirten Özer, "Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak" dedi.

AFET BÖLGELERİNDEKİ OKULLARIN DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Özer, bakanlık bünyesinde yeni kurulan 'Elektronik Takip Sistemi'nin de devreye girdiğini, bu yolla il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin anlık olarak takip edildiğini belirtti.

Hijyen koşullarına ilişkin hazırlıkların yanında kısa süre önce yangın ve sel felaketleri yaşanan illerdeki son hazırlıklar da toplantıda gündeme geldi. Okulların onarım çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Özer, il yöneticilerine açılış tarihine kadar hazırlıkların tamamlanması talimatını verdi.