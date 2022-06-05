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Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde

ANKARA'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine uygulanan merkezi sınava giren öğrenciler ve aileleri, saat 09.30'da başlayan sınavın heyecanını yaşadı.

05 Haziran 2022 Pazar 11:47
Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde

LGS kapsamında uygulanan merkezi sınavın ilk oturumu için Çankaya ilçesindeki Ayten Şaban Diri Ortaokulu'na öğrenciler ve aileleri erken saatlerde geldi. Güvenlik kontrollerinden geçen çocuklar, sınav saatinin gelmesiyle okuldaki yerlerine geçti. Ailelerin de heyecanlı bekleyişi başladı. Anne ve babalar, çocuklarının başarısı için dualar etti. Saat 09.30'da başlayan oturum 75 dakika sürecek, sınavın 80 dakikalık 2'nci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de MEB Sınav Koordinasyon Merkezi'ne gelip çalışmaları inceledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut ÖzerLGS
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