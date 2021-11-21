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Bakan Özer: 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" dedi.

21 Kasım 2021 Pazar 11:51
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Bakan Özer: 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların bir haftalık ara tatilden sonra pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlayacak olmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Özer, "6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkanı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" dedi.

ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI

Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Bakan Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88'e yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibarıyla bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."

DHA

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