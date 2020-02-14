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Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başlıyor

Dünyanın en büyük yükseköğretim zirvelerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne geri sayım başladı. ‘Uluslararası Eğitim için Birleşiyoruz’ sloganı ile 19-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan zirvenin ana konuşmacısı, Avrupa Birliği (AB) göç ve mülteci çalışmaları önceki dönem komiseri Dimitris Avramopoulos oldu.

14 Şubat 2020 Cuma 15:07
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Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başlıyor

İSTANBUL - Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) bu yıl 5’incisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) İstanbul'da başlıyor. 60 ülkeden, 200 üniversite ile 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanın katıldığı zirve, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), THY, Türkiye Ulusal Ajans, TUBİTAK, Türkiye Maarif Vakfı, British Council, UNIMED, Campus France, Nuffic’in katkı ve katılımlarıyla 19-21 Şubat tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.


‘Uluslararası Eğitim için Birleşiyoruz’ ana başlığı altında 135 konuşmacı, düzenlenecek 50 panel ve seminerde, ‘Uluslararasılaşma, eğitim politikaları, öğrenci değişim programları, bölgenin eğitim stratejileri, trendleri ve fırsatları ile yükseköğretimde ‘kadın liderliğinin’ geliştirilmesine yönelik konuları el alacak.


ÜST DÜZEY KATILIM


Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın ev sahipliğindeki zirveye, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Muhyieddeen Toug, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katılıyor.


“EURIE, EĞİTİM DİPLOMASİSİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ BİR ZİRVE”


Zirve ilgili açıklamada bulunan Avrasya Üniversiteler Birliği’nin (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Avrasya Yükseköğretim Zirvesi dünyanın en seçkin üniversitelerinin, akademisyen ve yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği bir zirve. 2016 yılında ilk defa düzenlediğimiz EURIE Zirvesi ile beklentilerimizin çok ötesinde bir başarıya ulaştık. Bu yıl 5’incisini düzenliyor olmaktan da ayrı bir gurur duyuyoruz. Bu başarı sayesinde ‘Study in Turkey’ markası, dünya çapında bilinen, tanınan ve rağbet gören bir marka haline geldi. Ülkemizin tanıtımı ve eğitim diplomasisi açısından son derece önemli bir zirve. Zirve boyunca öğrencilere dünya çapında geçerliliği olan uluslararası bir eğitim vermek için neleri yapmamız gerektiğini, onlara küresel ekonomide başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri nasıl kazandıracağımızı, uzaktan online eğitimin geliştirilmesini, akademisyenler için uluslararası proje ve araştırmaları arttırmak için yapmamız gerekenleri, bölgenin eğitim stratejilerini ve fırsatlarını da masaya yatırıyor olacağız. İnanıyorum ki çok sayıda iş birliklerine de imza atacağız” dedi.


IMAGINE TOMORROW İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ETKİNLİĞİ


Imagine Tomorrow İnovasyon ve Girişimcilik etkinliği ile yaklaşık 100 startup firması ve 400 girişimci, etkinlikte yer alarak 20’den fazla yatırım fonuyla bir araya gelerek proje ve iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı bulacak. Ayrıca, bu yıl ‘kadın liderliğini’ teşvik eden politikaların ele alınacağı bire panel de yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrasya Üniversiteler BirliğiAvrasya Yükseköğretim Zirvesi Başlıyor
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