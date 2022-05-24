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Atık maskeler su geçirmez çantalara dönüştü

24 Mayıs 2022 Salı 11:23
Atık maskeler su geçirmez çantalara dönüştü

İSTANBUL- İzmir’deki Eraslan Okulu’nun öğrencileri, atık maskeleri değerlendirdikleri dönüşüm projesini hayata geçiriyor. GençBizz Girişimcilik Programı kapsamında kurdukları Green Future girişimiyle lise öğrencileri, atık maskeleri kademeli bir şekilde dezenfekte ederek Mascase adını verdikleri su geçirmez çantalar üretiyor. Maskelerin dünya üzerinde bıraktığı izi azaltan öğrenciler, dayanıklı bir ürüne imza atarak, plastik yerine cam şişe kullanmayı da teşvik ediyor. 

Sıkı pandemi koşulları henüz geride kalırken, süreç içinde üretilen atıkların iklim değişikliğine etkileri devam ediyor. Küresel bir araştırma, 3 kişiden 2’sinin iklim değişikliğinin etkileri konusunda kaygılı olduğunu gösteriyor. Kaygı listesinde 10. ülke olarak yer alan Türkiye'de pandemi atıklarıyla üretilen malzemeler ise geleceğe yeni bir soluk ekliyor. 

İklim değişikliğinin gün geçtikçe kendini daha çok hissettirmesiyle birlikte, henüz geride bıraktığımız sıkı pandemi koşullarında kullanılan malzemelerin yarattığı atıkların çevresel etkileri de gündemdeki yerini alıyor. Yaklaşan yaz ayları ve artacak sıcaklıklarla birlikte, insanların kaygıları da artırıyor. IPSOS’un 30 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, dünyada 3 kişiden ikisinin (yüzde 68) iklim değişikliğinin etkileri konusunda kaygılı olduğunu gösteriyor. Ülke sıralamasında Güney Afrika, Şili ve İtalya ilk 3’te yer alırken, 4 kişiden 3’ünün (yüzde 76) iklimi değişikliğinden kaygılı olduğu Türkiye, 10. sırada bulunuyor. 

ATIK MASKELERDEN ÇANTA ÜRETTİLER 

Sürdürülebilir bir dünya düşüncesiyle yola çıktıklarını aktaran Eraslan Okulu Green Future ekibi, girişimlerine dair şu açıklamada bulundu: “Proje kapsamında, günlük yaklaşık 5 milyar adet kullanımla devasa bir atık problemine dönüşen maskelere odaklandık. Doğada çözünmesi 450 yılı bulan bu maskeleri tekstil sektöründe kullanmaya karar verdik ve atık maskelerin dezenfekte işlemleriyle başladığımız süreçte, önce maskeleri tellerinden ayırarak kumaş haline getirdik. Prototipini elimizde dikerek hazırladığımız ve cam şişe taşımaya yönelik tasarladığımız çantaları, Mascase markasıyla üretmeye başladık.” 

GİRİŞİMCİLİK PROGRAMIYLA İŞ REFLEKSLERİNİ GELİŞTİRDİLER 

Üretim aşamasında sermaye oluşturmak için girişimlerinin bir kısım hissesini sattıklarını aktaran Green Future ekibi konuyu şu sözlerle paylaştı:  

“Bu süreçte ürünlerimizi pazara sunmak için iş dünyasından birçok profesyonelden fikir edinmenin yanı sıra, 123 ülkede yaklaşık 50 yıldır uygulanan GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nın sahibi Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın gönüllülerinden mentorluk aldık. Bu sayede girişimcilikte güçlü yanlarımızı fark ettik, finansal okuryazarlığımızı artırdık ve takım olma becerimizi pekiştirdik.” 

SIRADA BİLGİSAYAR ÇANTASI VE ŞEMSİYE KILIFI VAR 

Eraslan öğrencilerinin sürdürülebilir tekstil alanında attıkları bu adımın bir sonraki aşamasında dizüstü bilgisayar çantası ve şemsiye kılıfı üretmeyi hedeflediklerini belirten Eraslan Okulu Biyoloji öğretmeni Yeşim Ak, öğrencilerin programa katılma süreçlerini şu sözlerle paylaştı:  

“Okulumuzda girişimcilik, ekonomi, uluslararası ilişkiler, felsefe, yapay zeka ve sanat tarihi gibi seçmeli derslerle öğrencilerimizin entelektüel donanımını artırmanın yanı sıra bu gibi projelerle de farkındalıklarını destekliyoruz. Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı ve Avrupa Birliği İşletmeler Genel Müdürlüğünce tanınan, 250’yi aşkın şirketin katıldığı programda, biz de Eraslan Green Innovation ve Green Future girişimlerimizle yer aldık. Öğrencilerimizin başarısından dolayı gurur duyuyoruz. Daha yaşanabilir bir gelecek için onları teşvik etmeye devam edeceğiz.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Su Geçirmez çantalarAtık Maskelerİzmir
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