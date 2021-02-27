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Ankara Valiliği'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Ankara Valiliği'nce, 1 Mart pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerin 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceği belirtilerek, "Bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir" açıklaması yapıldı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 10:40
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Ankara Valiliği'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği hatırlatıldı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılacağının değerlendirildiği aktarıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 26 Şubat tarihli genelgesinde 1 Mart'ta toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulamaya devam edilmesi gerektiğinin bildirildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve  seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim bazlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." 

DHA

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AnkaraValiEğitimKoronavirüsPandemiOkulöğrenci
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