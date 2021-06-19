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Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak

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19 Haziran 2021 Cumartesi 11:13
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Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak

Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak

İlanda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Ankara Üniversitesi'nin  akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu  ve  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru tarihi, başvuru yeri, personel alınacak birimler ve alınacak personellerde aranılan özelliklere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Ankara üniversitesiöğretim üyesi
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