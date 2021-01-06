ALTIN FIRÇALAR ÇOCUKLARI BEKLİYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Nişantepe Orman Park Toprak Okulu Ekolojik Eğitim Atölyeleri tarafından bu yıl birincisi düzenlenecek olan 3-9 Yaş Arası Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması için bütün hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Yaşamımızı sürdürmek için ihtiyacımız olan Toprak, Su ve Hava ‘nın kıymeti geçtiğimiz pandemi döneminde bir kere daha tüm gerçekliği ile karşı karşıya geldiğimizi gören Toprak Okulu yetkilileri bir karar alarak, ilkinde ulusal sonrakilerinde uluslararası olmak üzere çocuklar arası bir resim yarışması düzenlemeye karar vermişler.

Toprak Okulu Eğitmenlerinden, Korfbol Milli Takım Oyuncusu ve Altın Fırça Ödülleri basın sözcüsü Sude Dalkıran; Geçtiğimiz pandemi dönemi Toprak, Su ve Hava’nın hayatımızdaki en önemli üç element olduğunu tüm dünyaya bir kere daha gösterdi. Yıllardır kirlettiğimiz toprak su ve hava’nın gelecek kuşaklara bırakacağımız en önemli miras olduğunu varsayarak bu kirlenmeye çocuk gözüyle dur demek için Toprak Okulu olarak bu yıl 23 nisanda 3-9 yaşında ki çocuklar arasında ulusal bir resim yarışması düzenleme kararı aldık. Bu yarışmanın konusu Toprak ve Su olacak, bundan sonraki yıllarda yapılacak yarışmalarımız ise uluslararası olacak ve konu hep toprak su ve hava’dan esinlenerek belirlenecek. Buradaki en önemli amacımız gelecek kuşaklara bırakacak olduğumuz dünyada, toprak, su ve hava’da oluşan çevre kirliliğini her yıl sürekli olarak gündemde tutmaya çalışmak, gelecek nesillere bu bilinci aşılamak olacaktır. Dedi.

Yarışma ya çocuklar bireysel olarak katılabildikleri gibi, okul olarak en fazla beş kişilik ekiple de katılabilecekleri iki ayrı katogoride yarışabilecekler. Eserler 3-5 yaş anaokulu katagorisi ve 6-9 yaş ilk okul katagorisi olarak ta ikiye ayrılarak toplamda 4 kategoride ödüllendirilirken her kategoride 10’ar yarışmacıya da mansiyon ödülü verilecek. 1. 2. ve 3.cü olan yarışmacılara Altın Fırça Ödülü verilirken derece alan bütün yarışmacılara altın madalya ödülü verilecek. Yarışmaya katılan bütün eserler için ayrı ayrı katılım sertifikası düzenlenerek bütün çocuklar ödüllendirilmiş olacaklar.

Dereceye giren bütün eserler dünyanın her tarafından gezilebilecek olan 360 sanal sergi de bir ay boyunca ziyarete açık olacak. Daha sonra bu eserler süresiz olarak www.altinfircaodulleri.com adresinde yayınlanmaya devam edecek.

Eserler 1 Şubat 2021 – 31 Mart 2021 akşamı saat 19:00 a kadar teslim edilebilinecek. Yarışmaya katılacak eserlerin kurallar gereği 35X50 ebadını geçmemesi gerekiyor. Konu Toprak ve Su olmakla beraber yarışma tüm tekniklere açık olacak.

Yarışma jürisinde 6 profesyonel akademisyen ressam ve çeşitli sanat dallarında uzman olan fakat aynı zamanda resim de yaparak sergiler açmış olan tiyatrocu, oyuncu, mimar, heykeltraş, çini ustası gibi sanatçılar da farklı bir bakış açısı ile gelen eserleri puanlayacaklar.