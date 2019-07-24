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Adaylar en çok bu programları inceledi

Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin meslek seçimlerine ilişkin karar verme sürecinde bilinçli tercih yapması için yardımcı olacak bazı YÖK Atlas verilerini paylaştı. Tercih döneminin ilk 6 gününde, lisans programları arasında ilk üç sırada 'Hukuk', 'Tıp' ve 'Diş Hekimliği' programları yer aldı.

Adaylar en çok bu programları inceledi

Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin meslek seçimlerine ilişkin karar verme sürecinde bilinçli tercih yapması için yardımcı olacak bazı YÖK Atlas verilerini paylaştı. Tercih döneminin ilk 6 gününde, lisans programları arasında ilk üç sırada 'Hukuk', 'Tıp' ve 'Diş Hekimliği' programları yer aldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
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Adaylar en çok bu programları inceledi

ANKARA, (DHA)

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, öğrencilerin meslek seçimlerine ilişkin karar verme sürecinde YÖK Atlas Sisteminden yararlanmalarını önerdi. 2019-YKS sonuçlarının açıklandığı 17 Temmuz tarihinden bu yana geçen 6 günlük sürede YÖK Atlas’ın kullanım trafiği, geçen senenin aynı dönemine oranla 1,5 kat artarak toplam 1 milyon 556 bin kişiye ulaştı. Ziyaret başına ortalama kullanım süresinin 7 dakika 13 saniye olduğu YÖK Atlas Sisteminin, tercih dönemi sonuna kadar 2 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılması bekleniyor.

HUKUK, İLK SIRADA

Tercih döneminin ilk 6 gününde YÖK Atlas Sisteminin kullanım istatistikleri incelendiğinde, lisans programlarında ilk 3 sırada 'Hukuk', 'Tıp' ve 'Diş Hekimliği' programlarının yer aldığı görüldü. 2018 yılında YÖK Atlas Sistemini kullananların en çok inceledikleri program Tıp olmuş, Hukuk ise çok az farkla ikinci sırada yer almıştı. 2019-YKS tercih döneminin ilk 6 günlük istatistiklerinde hukuk programının bu yıl liderliğe yerleştiği görüldü. Bu iki programı sırasıyla takip eden Diş Hekimliği, Hemşirelik ve Bilgisayar Mühendisliği programlarının geçen yılki yerlerini korudukları gözlendi. Geçtiğimiz yıl 10'uncu sırada yer alan Beslenme ve Diyetetik programının da bu yıl 6'ıncı sıraya yükselmesi dikkat çekti. YÖK Atlas Sistemini kullananların en çok incelediği lisans programları arasında Sınıf Öğretmenliği 9, Mimarlık 13, Veterinerlik 22, Makine Mühendisliği 27'inci sırada yer aldı.

ÖN LİSANS TERCİHLERİNDE SAĞLIK PROGRAMLARIAN YOĞUN İLGİ

Tercih döneminin ilk 6 gününde YÖK Atlas Sisteminin kullanım istatistikleri incelendiğinde, iki yıllık ön lisans programlarında ilk üç sırada 'İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Bilgisayar Programcılığı' yer aldı. Onları sırasıyla 'Adalet, Ağız ve Diş Sağlığı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri' gibi programlar takip etti. Geçen yıl 8'inci sırada yer alan Bilgisayar Programcılığı bölümünün bu yıl 3'üncü sıraya yükselmesi dikkat çekti. Listede Aşçılık 13, Grafik Tasarımı 17, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 21 ve Mekatronik Programı 28'inci sırada yer aldı. YÖK Atlas Sistemini kullananların en çok incelediği ön lisans programları arasında sağlık programlarının fazlalığı gözlemlendi.

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlandı. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebiliyor ve tercihler buna göre yapılabiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdayYKSSınavYÖKönce VatanHukuk
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