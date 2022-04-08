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8 üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

08 Nisan 2022 Cuma 10:01
8 üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'ün maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nice maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. 

DHA

Son Güncelleme: 08.04.2022 10:09
Anahtar Kelimeler:
üniversiteRektörAtamaResmi Gazete
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