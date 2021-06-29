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51 bin 220 öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi 

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlerin iş başı ve mesleki gelişim eğitimine yönelik uygulanan eğitim paketi kapsamında, 2021 yılında 51 bin 220 öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. 

29 Haziran 2021 Salı 12:19
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51 bin 220 öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi 

ANKARA, (DHA)

MEB, 2018 yılında 2 bin 500, 2019 yılında 18 bin, 2020 yılında ise 46 bin 582 öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi vermişti. Buna göre son iki yılda 97 bin 802 mesleki alan ve atölye öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almış oldu. 2021 yılında ise bu kapsamda 51 bin 220 öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. İlk 6 ay iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alan öğretmen sayısı 2020 yılının tamamındaki eğitim alan öğretmen sayısını geçti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimi güçlendirmek için son 2 yılda çok önemli adımlar attıklarını kaydetti. Özer, "Bu kapsamda üzerinde durduğumuz en önemli konulardan bir tanesi de mesleki alan ve atölye öğretmenlerimize sürekli iş başı ve mesleki gelişim eğitim hizmetinin sunulmasıydı. Böylece öğretmenlerimiz bilgi ve deneyimlerini güncelleyebilmekte ve teknolojideki gelişmeleri ve değişimleri yakından takip edebilmektedir. Bu da mesleki eğitimin kalitesine doğrudan katkı yapmaktadır. Özellikle sektörlerle kurduğumuz güçlü iş birlikleri nedeniyle bu konuda çok önemli mesafe aldık. 2018 yılında iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alan öğretmen sayımız 2 bin 500 iken 2019 yılında sektörlerden aldığımız desteklerle 18 bine, 2020 yılında ise 46 bin 582’ye çıkarttık. 2021 yılının ilk altı ayında ise 51 bin 220 öğretmenimize mesleki gelişim eğitim imkânı sunduk. 2021 yılının sonuna kadar 78 bin 400 öğretmenimizin planlanan eğitimlerden yararlanmasını hedefliyoruz. Böylece artık her yıl mesleki alan ve atölye öğretmelerimizin tamamının iş başı ve mesleki gelişim eğitim almasını sağlamış oluyoruz. Süreci başarılı bir şekilde koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına, 81 il milli eğitim müdürümüze, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenIş BaşıMesleki Gelişim Eğitimiönce VatanMilli Eğitim Bakanlığı
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