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28 akademik personel alınacak

27 Mart 2021 Cumartesi 08:13
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28 akademik personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı akademik personeller alınacak.

Alımlar için aranan genel/özel şartlar, başvuru tarih, yeri ve zamanı ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 27.03.2021 10:46
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiAkademik Personel
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