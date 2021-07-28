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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:51
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

ANKARA DHA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

DHA

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ÖSYMYSKSınavSonuç2021önce Vatan
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