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2021 LGS tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 16:15
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2021 LGS tarihi belli oldu!

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2021 LGS TarihiMEB
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