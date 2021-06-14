Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1464
ALTIN
497.756
DOLAR
8.3403
STERLİN
11.7528
EURO
10.1080
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış...
Kum-Çakıl ocağına 5 yıllık işletme ruhsatı verilecek
Kum-Çakıl ocağına 5 yıllık...
CEREN GÜNDOĞDU HERKESİ EVİNE GÖTÜRÜYOR
CEREN GÜNDOĞDU HERKESİ EVİNE GÖTÜRÜYOR
Kemer’de ticari yat satılacak
Kemer’de ticari yat satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

2 Temmuz'da başlıyor; öğrencilere 'telafi eğitimi' önerisi

MEB, 2 Temmuz’da başlayacak telafi eğitimi programının uygulama esaslarını belirledi. Öğrencilerin, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerin yapılacağı programa katılmaları önerisinde bulunan eğitimci Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, “Telafi eğitim uygulamasını çocukların okul kavramından uzaklaşmamaları, kendileri eğitim ve öğretim sürecinin bir parçası olarak hissetmeleri açısından çok faydalı görüyorum” dedi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 11:06
11 Okunma
2 Temmuz'da başlıyor; öğrencilere 'telafi eğitimi' önerisi

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak. Öğretim yılı ise 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak 'Telafide Ben de Varım' yaz uygulaması programının uygulama esaslarına yer verildi. Programa, 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek. Bu eğitimlerin önemine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, öğrenci ve velilere önemli uyarılarda bulundu.

"OKUL ATMOSFERİNDEN NE KADAR FAYDALANIRLARSA O KADAR İYİ"

Telafi eğitim uygulamasının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, “Çocukların okul kavramından uzaklaşmamaları, kendileri eğitim ve öğretim sürecinin bir parçası olarak hissetmelerini sağlamak açısından çok faydalı görüyorum. Çocuklar okul atmosferinden ne kadar faydalanırlarsa o kadar iyi olacaktır. Bu süreçte öğretmenleri ile hep uzaktan iletişim halinde oldular telafi eğitimlerine katılıp öğretmenleriyle bir arada olmaları da onlara iyi gelecektir. Ama en çok akranlarıyla etkileşimde olmaları önemli. Karne sonrası öğretmenler sosyal etkinliklere öncelik verecektir, bu da çok değerli. Öğrencilerin 2 Temmuz’a kadar kendilerini okul ortamının bir parçası olarak hissetmeleri açısından bu eğitimleri önemsiyorum” diye konuştu.

VELİLER KARNELERİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Ortaöğretim öğrencileri için velinin talebine göre öğrencinin birinci dönem notlarından değerlendirileceği bir karne olacağına dikkat çeken Doç. Dr. Coşkun, “Karnenin tanımına baktığımızda bir çocuğun akademik ve sosyal ilerleyişi hakkında bize bilgi veren bir ölçüttür. Veliler bu karneyi yorumlarken bu araç benim çocuğumla ilgili hangi özellikleri bana söylüyor? sorusunu sormalı. Çocuğundan kendisini değerlendirmesini de isteyebilir. Çocuk neleri yapabildiğini, neleri yapamadığını düşünüyor? bunları konuşmak gerekir. Öğretmenler ile de online eğitim süreci değerlendirilmelidir. Veli, ben çocuğumu nasıl desteklemeliyim? demelidir” ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENME BİR SÜREÇ BELLİ BİR YILLA SINIRLANDIRILMAMALI"

Eğitimci Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, yaz tatili ve sonrasındaki sürecin de değerlendirilmesi açısından şu önerilerde bulundu:

“Öğrenme bir süreç, o nedenle veliler bunu belli bir yılla sınırlandırmadan yaz tatili ve sonrası için çocukların öğrenme becerilerini geliştirecek aktivitelere günlük yaşam rutininde yer vermeli. Bunlar sınavlarda da çocuğun karşısına çıkan okuma, yorumlama becerilerine geliştirmek amaçlı. Bu beceriler kitap okuyarak geliştirilir. Aile çocuğuna hiçbir şekilde yardımcı olamıyorsa bile birlikte kitaba başlayıp o kitabı tamamlamasını sağlamalıdır, kitapla ilgili sohbet etmelidir. Çocuğun temel okuma becerilerini kazanmasında bunlar çok faydalı olacaktır. Çocuk bu sadece zihinsel olarak öğrenme sürecinden kopmaz. Bunun yanında okulun fiziksel olarak yokluğunu telafi edecek bazı şeyler yapmak gerekir. Bunlardan en önemlisi ise çocukların sosyalleşmesini, oyun oynamasını, yaşıtlarıyla vakit geçirmesini sağlamaktır. Çocuğun sosyalleşmesini sağlamak önemli çünkü sağlıklı sosyalleşen çocuklarla iletişim kurmak daha kolaydır. İletişimi kolay olan çocuklara da bazı becerileri kolay öğretirsiniz.”

İlk 3 sınıfın diğer tüm yıllara temel oluşturacak derecede önemli olduğunu aktaran Coşkun, "Buradaki eksiklikler üst sınıflara daha büyük eksiklikler olarak taşınmamalı. Bu çocuklara telafi eğitimlerin öğretmenler ve okul tarafından verilecek destekleyici programlarla kazandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EKRAN BAĞIMLILIĞINA DİKKAT

Bu süreçte velilerden ekran bağımlılığına dair sorular geldiğini de belirten Coşkun, “Tablet kullanım süresi yaşa göre değişkenlik gösteriyor ama özellikle ilkokul çocuklarında günde bir saati geçmemek gerekiyor.  Bazı gün fazla bazen ise eksik şekilde devam edilebilir. Mutlaka günlük rutinde dijital araçlar dışında faaliyetlere de yer verilmelidir. Tek sosyal faaliyet dijital bir araçla oyun oynamaksa bu durum bir süre sonra farklı problemlere neden olacaktır” uyarısında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Yelkin Diker CoşkunMEBEğitimTelafi EğitimiOkulöğrenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
BAŞKAN OKTAY YILMAZ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.. 
BAŞKAN OKTAY YILMAZ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.. 
İstanbul'da ortaokul ve liseler yüz yüze eğitim başladı
İstanbul'da ortaokul ve liseler yüz yüze eğitim başladı
MEB Bakan Yardımcısı Özer: LGS sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı
MEB Bakan Yardımcısı Özer: LGS sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı
Bakan Selçuk, LGS çıkışında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi
Bakan Selçuk, LGS çıkışında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi
'Mimar Sinan', İstanbul'un çizgi film-animasyon bölümü açan ilk devlet üniversitesi oldu
'Mimar Sinan', İstanbul'un çizgi film-animasyon bölümü açan ilk devlet üniversitesi oldu
LGS heyecanı sona erdi: Koronavirüs karantinasındaki çocuklar sınavlarının güzel geçtiğini söylediler
LGS heyecanı sona erdi: Koronavirüs karantinasındaki çocuklar sınavlarının güzel geçtiğini söylediler
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak
LGS'de ilk oturum başladı
LGS'de ilk oturum başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma