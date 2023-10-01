İzmir

Hazırladığı eğitim videolarını sosyal medya hesabından paylaşan Okan, Çiğli Havaalanı'nda devam eden TEKNOFEST İzmir'e katıldı.

Stantta ürünleri sergileyen Okan, gençlere üç boyutlu yazıcılarla ilgili bilgiler de veriyor.

Okan, AA muhabirine, mühendisliği gençlere sevdirmek için eğitim videoları çektiğini söyledi.

İnsansız hava araçlarının modellerini de ürettiklerini aktaran Okan, "Tamamen gençlerimizi teşvik etmek için yapıyoruz bunu. Ürettiğimiz aletler kullanılıyor ve kullanıldığını da gösteriyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce video paylaşım sitesi YouTube'dan yayın yapmaya başladıklarını ve toplamda milyonlarca görüntülemeye ulaştıklarını ifade eden Okan şöyle konuştu:

"96 ülkede izleniyoruz. Gençleri teşvik ediyoruz mühendisliğe ve bunları nasıl yapabileceklerini, programlamayı gösteriyorum. Üç boyutlu yazıcıları anlatıyoruz. TEKNOFEST İzmir çok güzel, harika. Bütün gençlerimiz ilgileniyor. Standımıza geliyorlar. Kendilerine nasıl yaptığımızı gösteriyoruz. Çok mutluyuz, memnunuz. Şu anda 15 kişilik bir ekibiz. İzmir'den tüm dünyaya yayın yapıyoruz."

AA