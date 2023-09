Haber: Damla Oya Erman

Bu, 2023 yılının dördüncü ardışık süper ayı olmanın yanı sıra, yılın son süper ayı olacak, böylece muhteşem bir süper ay yazının sonunu işaretleyecek.

Bu özel süper ayın coşkusuna uygun olarak, Hasat Ayı, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenleri olan Jüpiter ve Satürn ile birlikte, en küçüğü olan Merkür dahil olmak üzere gökyüzünde bir gezegenler geçidi ile kutlanacak.

New York City'den, tamamen aydınlanmış dolunayın yaklaşık olarak 18:33 EDT (2233 GMT) civarında yükseleceği ve takip eden gün, In the Sky'e göre, yaklaşık olarak 06:52 EDT (1052 GMT) civarında batacağı tahmin ediliyor. Dolunay, Balık burcunda konumlanacak ve astronomların "azalan" olarak adlandırdığı bir süreç olan ay yüzeyi azalacak. Bundan sonra, Dünya'nın doğal uydusu, yeni bir 29.5 günlük ay döngüsünün başlangıcını işaretleyecek tamamen karanlık bir yeni ay haline gelmek üzere ilerleyecek.

Bu ardışık dört süper ay serisi, 3 Temmuz'da Full Buck Ayı ile başladı ve ardından Ağustos ayında iki süper ayı içerdi: 1 Ağustos Salı günü Full Sturgeon Ayı ve 30 Ağustos'ta Full Blue Ayı.

"Supermoon" terimi, ayın yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğu zamanlarda gerçekleşen dolunayları ifade eder; bu zamanlar "perijenin" olduğu bir döneme denk gelir. Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi, mükemmel bir daire yerine bir elips olduğu için bazen ay gezegenimize daha uzak düşerken bazen daha yakın gelir.

Süper ay sırasında ayın yakınlığı, ay diskinin Dünya'dan görüldüğü gibi yaklaşık% 30 daha parlak ve yaklaşık% 14 daha büyük görünmesi anlamına gelir, bu farklılıklar ay olaylarını uzun süre gözlemleyenler tarafından fark edilebilir olabilir, ancak sık sık ayı incelemeyen gözlemciler için gözle görülür bir farklılık sunmaz.

Ay, NASA'ya göre, Hasat Ayı'ndan iki gün önce, 27 Eylül Çarşamba akşamı saat 21:06 EDT (0106 GMT) civarında perijeye ulaşacak. Ayın tamamen aydınlanmış yüzü Dünya'ya döndüğünde, uzmanlar ve emekli NASA astrofizikçisi Fred Espanak'a göre, gezegenimizden yaklaşık olarak 224,657 mil (361,552 kilometre) uzak olacak. Bu, ayın Dünya'dan ortalama uzaklığının yaklaşık olarak 238,000 mil (382,900 km) olduğuna karşılık gelir.

Ancak bu, 2023'ün en yakın veya dolayısıyla en parlak süper ayı olmayacak. 30 Ağustos'ta Full Blue Ay'da, Espanak'a göre, ay Dünya'dan yaklaşık olarak 222,043 mil (357,343 km) uzaktaydı.

Bu Cumartesi günü son süper ayı ziyaret edecek ilk gezegen, Güneş Sistemi'nin ikinci en büyük gezegeni olan Satürn olacak; Satürn, In the Sky'e göre, yaklaşık olarak 17:18 EDT (2118 GMT) civarında yükselecek ve Kova burcunda konumlanacak. Satürn'ün arkadaşı olan ve Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter, 20:17 EDT (0017 GMT) civarında yükselecek. Jüpiter, Aries burcunda Hasat Ayı'nın solunda olacak.

Merkür, Hasat Ayı'nı ziyaret edecek son gezegen olacak ve onu bulmak en zor olanı olacak. Güneş Sistemi'nin en yakın gezegeni olan Merkür, şu anda Güneş'ten en uzak konumda bulunuyor. Sabah gökyüzünde görünmesine rağmen, akşamları kayboluyor. Cumartesi günü, Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni, yaklaşık olarak 05:30'da (0930 GMT) yükselecek. Merkür, yılın son süper ayı batmadan sadece bir saatlik bir süre boyunca dolunay ile gökyüzünü paylaşacak.

Hasat Ayı'nı kaçıran gözlemciler, bir sonraki süper ayı görmek için bir süre beklemek zorunda kalacaklar. Bu aynı zamanda bir Hasat Ayı olan 18 Eylül 2024'te yükselecek. Bu, gelecek yılın iki süper ayından ilki olacak; ikincisi ise bir ay sonra, 17 Ekim 2024'te gerçekleşecek.