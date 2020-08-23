Abdullah AKOSMAN

EGE’DE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGEYİ NEDEN İLAN ETMİYORUZ??
Yunanistan Ege Adaları bölgesini ele geçirmek için, bir ADALAR ÜLKESİ olduğunu ileri sürmektedir.
Yunanistan’ın ANA KARASI olduğu için, adalar ülkesi olamaz.
Uluslararası hukukta, adalar ülkeleri bellidir ve tespit edilmiştir. Bunlardan bir örnek ülke de Endonezya’dır. Endonezya adalar ülkesidir ama Yunanistan adalar ülkesi değildir.
Adalar ülkesi kabul edilen devletlerin tüm adalar arasındaki deniz bir bütün olarak kabul edilir, adaların son sınırına kadar ülkenin kara suları da uzanır.
Yunanistan’ın ana karası bulunduğundan, adaları ana karayı oluşturmaz ve karasuları Türkiye kıyılarına kadar uzanmaz.
Böyle durumlarda iki ülke arasındaki eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle, orta sınır çizilir ve bu ülkelerin MEB sınırı olur.
İngiltere’nin bazı adaları Fransa kıyılarına çok yakındır. İki ülke arasında ortak çizgi belirlenirken bu adaların kıta sahanlığı olamayacağından dikkate alınmamıştır ve kıta sahanlığı çizgisi orta hattan geçmektedir.
Yunanistan bizden önce karasuları MEB alanını açıklarsa geç kalırız ve uluslararası mahkemeler yoluyla bu iş çözülemez ve çok uzar!!
Alta eklediğimiz iki haritada, Türkiye-Yunanistan ortak çizgisi ve İngiltere ve Fransa arasındaki ortak çizgi görülmektedir.
Türkiye geç kalmadan Ege’deki MEB alanını uluslararası kamuoyuna açıklamalı ve Birleşmiş Milletlere sunmalıdır.