Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804

Ege’de geç kalıyoruz!!!

Abdullah AKOSMAN
Türkiye

Abdullah AKOSMAN

23 Ağustos 2020, 15:55

18 kez okundu.

EGE’DE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGEYİ NEDEN İLAN ETMİYORUZ??

Yunanistan Ege Adaları bölgesini ele geçirmek için, bir ADALAR ÜLKESİ olduğunu ileri sürmektedir.

Yunanistan’ın ANA KARASI olduğu için, adalar ülkesi olamaz.

Uluslararası hukukta, adalar ülkeleri bellidir ve tespit edilmiştir. Bunlardan bir örnek  ülke de Endonezya’dır. Endonezya adalar ülkesidir ama Yunanistan adalar ülkesi değildir.

Adalar ülkesi kabul edilen devletlerin tüm adalar arasındaki deniz bir bütün olarak kabul edilir, adaların son sınırına kadar ülkenin kara suları da uzanır.

Yunanistan’ın ana karası bulunduğundan, adaları ana karayı oluşturmaz ve karasuları Türkiye kıyılarına kadar uzanmaz.

Böyle durumlarda iki ülke arasındaki eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle, orta sınır çizilir ve bu ülkelerin MEB sınırı olur.

İngiltere’nin bazı adaları Fransa kıyılarına çok yakındır. İki ülke arasında ortak çizgi belirlenirken bu adaların kıta sahanlığı olamayacağından dikkate alınmamıştır ve kıta sahanlığı çizgisi orta hattan geçmektedir.

Yunanistan bizden önce karasuları MEB alanını açıklarsa geç kalırız ve uluslararası mahkemeler yoluyla bu iş çözülemez ve çok uzar!!

Alta eklediğimiz iki haritada, Türkiye-Yunanistan ortak çizgisi ve İngiltere ve Fransa arasındaki ortak çizgi görülmektedir.

Türkiye geç kalmadan Ege’deki MEB alanını uluslararası kamuoyuna açıklamalı ve Birleşmiş Milletlere sunmalıdır. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı