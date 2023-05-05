EDİRNE AA- Şenliklerin başlama saati öncesi Sarayiçi Adası'nı dolduran binlerce yerli yabancı turist Roman müzik gruplarının hareketli ezgilerine danslarıyla eşlik etti, dilek ağacına dileklerini astı.

Şenliklerin resmi açılış töreni protokol üyelerinin Kanuni Köprüsü'nde karşılanmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Roman Çeribaşı Fikri Ocak, programda yaptığı konuşmada, katılımcıları yerel selamlama şekliyle "Merabayın" diyerek selamladı.

Kakava'nın Türkiye'ye sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Ocak, depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkiye'nin birlikte güzel olduğunu ifade eden Ocak, "Roman çocuğu olarak, polisimi, askerimi, Türkiye'mi, sancağımı namusum şerefim üzerine seviyorum." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da konuşmasına Nazım Hikmet'in "Davet" şiiriyle başladı.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne'de yüz yıllardır farklı milletlere mensup insanların barış içinde, birbirini ayrıştırmadan, ötekileştirmeden yaşadığını ifade etti.

Baharın müjdecisi Kakava'nın sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Gürkan, 1400 yıldır yanan Kakava ateşiyle kötülüklerin def olmasını diledi.

Depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Gürkan, "Allah bu güzel ülkeye ve bu güzel ülkenin güzel insanlarına bir daha bir deprem felaketi yaşatmasın diyoruz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz bütün canlarımıza, bütün yurttaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.