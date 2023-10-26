Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, acil serviste görevli doktor ve sağlık memuruna yönelik tehdit olayını kınadı.

Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Erhan Turhan, grup adına yaptığı açıklamada, şifa bekleyen hastalar için görev yapan sağlıkçılara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Acil servise gelen bir kişinin meslektaşlarını tehdit ettiğini belirten Turhan, "Önce belindeki silahı gösterme, sonrasında da silah çekerek görevlilere doğrultma ve çıkan arbedeler silsilesi şeklinde cereyan eden olaylar, bir kadın doktor, bir kadın hemşire ve bir de tıbbi sekreter arkadaşımızı yine sağlıkta şiddet belasıyla karşı karşıya getirmiştir." dedi.

Turhan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin topluma karşı işlenmiş bir suç olduğunu, benzer olayların yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Sağlık kuruluşlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini aktaran Turhan, "Bizler hastane girişlerinin bir veya ikiye düşürülmesini ve her girişe bir x-ray cihazı yerleştirilmesini talep ediyoruz. Bu işin bugüne kadar yapılmamasının ne tür bir gerekçesi varsa artık mülga olmuştur, derhal gerçekleştirilmelidir." diye konuştu.

"Bir daha bunları yaşamak istemiyoruz"

Türk Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Alim Kanpolat da sağlık çalışanlarının hastaları tedavi etmek için fedakarca görev yaptığını belirtti.

Kanpolat, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkta şiddetin son bulması için önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Güvenli bir çalışma ortamı istediklerini aktaran Kanpolat, "Biz bir daha bunları yaşamak istemiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızı korumak istiyoruz. Hastanede çalışan doktorumuzu ve sağlık personelimizi korumak için gerek polis gerekse jandarmanın 7/24 esasına göre nöbet tutan personelimizin güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Durum bu kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.

Acil serviste yaşanan tartışma sonrası doktor ve sağlık memurunu silah göstererek tehdit eden F.K. dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.