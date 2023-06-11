İstanbul'da yaşayan Deniz çifti, Edirne'de merkeze bağlı Orhaniye köyünden satın aldıkları 15 dönümlük tarlada lavanta yetiştirmeye başladı.

Hafta sonu kente gelen çift, lavantaların bakımını yapıyor.

Selin Deniz, geçen 5 yılda üretim kapasitesini 3 kat arttırdıklarını anlattı.

Lavantadan elde ettikleri ürünlerin çeşitlendiğini belirten Deniz "Yaklaşık 9 ürünümüz var. Ana ürünümüz lavanta yağı. Sabun, dudak balmı, göz bandı, kolonya, lavanta hidrosolü gibi ürünlerimiz de var. Bunların tamamını e-ticaret platformları üzerinden ve kendi internet sitemizden satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Ürünlerini Türkiye'nin birçok kentine ulaştırdıklarını dile getiren Deniz, lavanta bahçesinin Edirne'nin turizmine de katkı sağladığını belirtti.

Bahçede atölye çalışmaları yaptıklarını ifade eden Deniz, "Burada sadece fotoğraf çekimi değil bununla beraber yoga, seramik, çocuklar için jimnastik gibi geçtiğimiz yıllarda da bu sene de yaptığımız atölye çalışmaları var. Böylelikle buraya ve Edirne’ye şehir dışından birçok ziyaretçi geliyor. Lavanta bahçemiz hem üretime hem de turizme katkı sağlıyor." dedi.

Yasin Deniz de lavanta yetiştirirken mümkün olduğunca kimyasal kullanmamaya çalıştıklarını, sürdürülebilir tarım için yağmur suyu, güneş enerjisi ve organik gübre kullandıklarını ifade etti.

AA